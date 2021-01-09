В Конаково Тверской области поставлено 50 новых современных контейнеров для сбора мусора

В рамках формирования в Тверской области современной инфраструктуры для сбора и утилизации твердых коммунальных отходов в город Конаково прибыли 50 новых контейнеров для сбора мусора. Первые из них установили на улице Строителей. Затем поэтапно обновят контейнерный парк по всему городу. На следующей неделе планируется поставка в муниципалитет еще 50 контейнеров.

Объем каждой из мобильных емкостей, изготовленных из термостойкого зеленого пластика, составляет 1,1 куб. м. Все они имеют крышки и приспособлены, в том числе, для механизированной выгрузки отходов. Современные контейнеры легче своих предшественников, что позволяет более оперативно убирать мусор – меньше времени будет уходить на их погрузку.

«В Конаково ведется постоянный мониторинг всех контейнерных площадок, участники процесса оперативно реагируют на сигналы жителей. Думаю, что совместными усилиями мы должны окончательно решить проблему с вывозом мусора в городских и сельских поселениях района», – отметил заместитель главы Конаковского района по развитию территории Александр Слепышев.

Всего в Тверской области в этом году для муниципальных образований планируется закупить более 3,5 тысячи новых контейнеров. Еженедельно партии емкостей для сбора мусора должны поставляться в районы Верхневолжья.

Решением Губернатора Игоря Рудени в Тверской области был объявлен запрет на ввоз мусора на территорию Верхневолжья. Соответствующий законопроект разработан по инициативе главы региона совместно с экологами. В августе закон был принят Законодательным Собранием региона.

Особый акцент сделан на утилизации строительных отходов. Транспорт, который перевозит строительный мусор на территории региона, должен быть оборудован системой ГЛОНАСС. А все контракты на строительство должны сопровождаться договорами на вывоз и утилизацию строительных отходов. Контролировать соблюдение установленных правил сможет информационная система «Кадастр отходов».

Также депутаты областного парламента поддержали законодательную инициативу Губернатора, в рамках которой максимальный штраф за нарушение вышеперечисленных требований установлен в размере 1 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области