В новых детских садах Тверской области проходят Дни открытых дверей

В Тверской области в двух построенных по национальному проекту «Демография» детских садах 1 сентября проходят Дни открытых дверей. Родители и дети в Торопце и селе Бурашево Калининского района могут оценить условия, созданные для ребят в новых учреждениях. Детские сады уже готовы к приему воспитанников – разрешения на ввод в эксплуатацию получены в конце августа.

Детский сад в Торопце – самый крупный объект из построенных в регионе за прошедшие несколько лет учреждений дошкольного образования. Он рассчитан на 240 мест, площадь трехэтажного здания составляет почти 5 тыс. квадратных метров. Здесь обустроены современные помещения и прилегающая территория с игровыми площадками.

В селе Бурашево Калининского района в новый детский сад будут ходить 80 детей. Это также современное учреждение с обустроенной для игр территорией.

Сегодня в областной столице состоялось открытие детского сада по улице Планерная на 150 мест. Учреждение посетил Губернатор Игорь Руденя. При осмотре глава региона отметил творческий подход к оформлению детского сада.

«Вложили душу в учреждение, сделали его, как для своих детей. Это видно во всех помещениях, на территории, видно по счастливым лицам мамочек, которые пришли с ребятишками. Глядя на них, мы понимаем, что все, что мы сегодня делаем – это вклад в наше будущее, в наших детей. Чем внимательнее мы относимся к условиям, где они воспитывается, тем более успешным и конкурентоспособным будет подрастающее поколение», – сказал Игорь Руденя.

В 2020 году в Тверской области введено пять детских садов на 450 мест – в Твери, Лихославле, Торжке, Калининском и Максатихинском районах.

Всего за прошедшие пять лет в Верхневолжье появилось 11 новых дошкольных учреждений на 1025 мест.

Пресс-служба Правительства Тверской области