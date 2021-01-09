Игорь Руденя в День знаний обратился к студентам Тверской области

В Тверской области 1 сентября учебный год начался для почти 22 тысяч студентов высших учебных заведений региона и более 26 тысяч студентов профессиональных образовательных организаций. В День знаний успехов в учёбе и профессиональном становлении будущим молодым специалистам пожелал Губернатор Игорь Руденя.

Глава региона подчеркнул, что каждый из студентов после получения образования может реализоваться как профессионал в тверском регионе и тем самым внести свой вклад в динамичное развитие приоритетных отраслей, в целом Верхневолжья.

В обращении к студентам Тверского государственного медицинского университета Игорь Руденя отметил, что им предстоит защищать самое ценное – жизнь и здоровье человека.

«Сегодня в Тверской области реализуются крупные проекты в системе здравоохранения. Это строительство и реновация зданий больниц и поликлиник, установка новых фельдшерско-акушерских пунктов, модернизация службы скорой медицинской помощи. Наши учреждения ждут вас, молодых специалистов, – будущее тверской медицины», - подчеркнул Губернатор.

Диплом Тверского государственного технического университета, по мнению Игоря Рудени, открывает перед выпускниками широкие возможности трудоустройства в разных отраслях экономики: специалистов ждут на промышленных предприятиях и в инновационных компаниях, в строительных, дорожных, энергетических организациях.

Тверской государственный университет, считает глава региона, - это пример соединения надежных традиций отечественной высшей школы с современными технологиями обучения, гордостью которого во все времена были выдающиеся учёные, талантливые преподаватели, увлечённые студенты.

Будущим выпускникам Тверской государственной сельскохозяйственной академии, как отметил Губернатор, предстоит решать важные для тверского региона и всей страны задачи, которые поставил перед отраслью Президент РФ. Это дальнейшая модернизация производства востребованной продукции, содействие росту малого бизнеса на селе, комплексное развитие сельских территорий.

Также Игорь Руденя обратился к студентам Российской академии народного хозяйства и государственной службы, которая растит управленцев, способных решать самые сложные задачи, нести ответственность за будущее государства.

Первые шаги к освоению выбранной специальности и дальнейшей трудовой карьере сегодня делают студенты колледжей и техникумов Верхневолжья.

«Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подчеркивает, что именно качественное современное образование на основе традиций и ценностей нашего народа – важнейший фактор успешного развития нашей страны. Система профессионального образования Тверской области ориентирована на реальные кадровые потребности экономики и социальной сферы Верхневолжья», - обозначил Игорь Руденя.

Глава региона выразил также слова благодарности за труд всему преподавательскому составу высших учебных заведений и колледжей тверского региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области