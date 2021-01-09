В Тверской области продолжается уборка урожая и заготовка кормов

В Верхневолжье продолжается уборка урожая, заготовка кормов для животноводства. На данный момент убрано 27 тыс. га.

Развитие АПК названо Президентом РФ Владимиром Путиным в числе ключевых условий увеличения эффективности национальной экономики. По мнению Губернатора Игоря Рудени, необходимо обеспечить не только рост объёмов выпуска продукции, но и её качества.

На завершающем этапе - уборка озимых зерновых культур, всего убрано более 10 тыс. га или 93% от прогнозного показателя.

Зерновые и зернобобовые культуры убраны на площади 32,9 тыс. га, валовый сбор составляет 65,4 тыс. тонн. 18,4 тыс. тонн овощей собрано на площади 1 тыс. га, 21,7 тыс. тонн картофеля - с 1,9 тыс. га.

Травы скошены на площади 88,9 тыс. га, заготовлено сена 156,5 тыс. тонн, готового сенажа – 201,7 тыс. тонн, силосной массы – 98 тыс. тонн. Кормов заготовлено 88% от прогнозного показателя.

Пресс-служба Правительства Тверской области