В Тверской области к 1 сентября введены в эксплуатацию три новых детских сада

Губернатор Игорь Руденя посетил новый детский сад на улице Планерной в Твери, который открылся в День знаний. Учреждение построено в рамках национального проекта «Демография». Глава региона осмотрел ясельные и средние группы, пищевой и медицинский блоки, спортивный и актовый залы.

Губернатор отметил творческий подход к оформлению детского сада.

«Вложили душу в учреждение, сделали его, как для своих детей. Это видно во всех помещениях, на территории, видно по счастливым лицам мамочек, которые пришли с ребятишками. Глядя на них, мы понимаем, что все, что мы сегодня делаем – это вклад в наше будущее, в наших детей. Чем внимательнее мы относимся к условиям, где они воспитывается, тем более успешным и конкурентоспособным будет подрастающее поколение», – сказал Игорь Руденя.

Новый детский сад рассчитан на 150 мест, здесь 8 групп, каждая оснащена современной мебелью и развивающим оборудованием. Предусмотрены залы для занятий театральных и изобразительных студий, импровизированный театр и выставочные площадки, арт-пространство.

Также к 1 сентября в эксплуатацию введены новые детские сады в Торопце и селе Бурашево Калининского района. В День знаний в них проходят Дни открытых дверей.

В 2020 году в Тверской области было введено 5 детских садов на 450 мест в Твери, Лихославле, Торжке, Калининском и Максатихинском районах.

Всего за прошедшие пять лет в Верхневолжье появилось 11 новых дошкольных учреждений на 1025 мест.

Пресс-служба Правительства Тверской области