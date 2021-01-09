«Пусть этот день запомнится вам на всю жизнь!», – Губернатор Игорь Руденя принял участие в торжественной линейке в школе №29 Твери

1 сентября в Тверской области первый школьный звонок прозвенел для 14 482 первоклассников. Всего школы Верхневолжья распахнули свои двери для 139 777 детей. Учеников средней школы №29 города Твери в День знаний напутствовал Губернатор Игорь Руденя. Частью большой и дружной семьи этого образовательного учреждения стали 110 первоклассников.

«Дорогие дети! Сегодня у вас очень ответственный день, пусть он запомнится на всю жизнь. В этой школе вы будете получать новые знания, приобретать новых друзей. Хотел бы пожелать, чтобы на протяжении этого увлекательного и интересного пути вы всегда помнили – вы самая главная надежда нашей страны, нашего Верхневолжья. Уверен, что все вы будете любить свою родину – Тверскую область, город Тверь, и всё, что связано с нашей российской историей. Желаю интересной учёбы и чтобы вы дружили между собой, помогали друг другу», - обратился к первоклассникам Игорь Руденя.

Школа №29 была открыта в 1983 году, сейчас здесь обучается 1011 детей. В учреждении созданы все необходимые условия для получения знаний: есть лингафонный кабинет для изучения иностранного языка, цифровая лаборатория по биологии и химии, столярная и слесарная мастерские, музей, два спортивных зала, спортивная площадка, бассейн, кабинеты логопедической и психологической службы.

В учебном процессе используются современные образовательные технологии, работает инновационная площадка по внедрению курса «Нравственные основы семейной жизни» для учеников 10-11 классов, действует и постоянно совершенствуется система поддержки талантливых детей.

«Образование и воспитание рассматриваются как приоритетные направления государственной политики. Педагогический коллектив нашей школы понимает ответственность за общие результаты этой работы. Праздник 1 сентября – это радостный день. Его ждут практически в каждой семье. Я желаю детям хорошо учиться, обрести верных друзей, мудрых наставников», - сказала директор школы Ольга Нестерова.

В Тверской области большое внимание уделяется улучшению материально-технической базы образовательных организаций. С 2018 по 2021 года капитальный ремонт проведён в 366 учреждениях образования региона.

В этом году в 68 школах заменены оконные блоки, проведён капитальный ремонт кровель, зданий, помещений, инженерных сетей, выполнены работы по комплексной безопасности, благоустройству территорий.

В 2021 году стартовала региональная программа по установке современных школьных стадионов. Они появятся сразу в 10 учреждениях образования области – в Твери, Калязине, Кимрах, Старице, Торжке, Осташкове, Нелидово.

За последние три года в образовательные организации региона трудоустроились 385 молодых специалистов, из них 113 приступили к работе в 2021 году.

Пресс-служба Правительства Тверской области