Марина Цуркан: Общественные наблюдатели прошли обучение по противодействию манипулятивным технологиям на выборах

Общественная палата Тверской области продолжает серию дискуссий, посвященных предстоящим этой осенью выборам. На этот раз эксперты обсудили доклад Ассоциации специалистов по информационным операциям «Технологии делегитимации выборов в Государственную Думу».

В исследовании проанализированы современные формы делегитимации выборов, которые, по мнению экспертов, могут быть использованы в России для вмешательства в определение результатов голосования.

Один из автором доклада президент Ассоциации специалистов по информационным операциям, профессор МГУ Андрей Манойло, что Западом развернута сеть центров по отбору и подготовке активистов, задача которых – раскачать ситуацию в нашей стране с помощью целенаправленных информационных диверсий и провокаций.

В докладе также отмечается, что грубые попытки вмешательства в российские выборы предпринимались странами Запада ещё с 2012 года.

«В 2009 и 2011-2012 годах только США было израсходовано 200 млн долларов на «развитие российской демократии». Эти средства были влиты в сеть по дискредитации выборов. Последнюю масштабную атаку мы наблюдали и в период проведения общероссийского голосования, которая выражалась коллективными письмами со стороны российских «правозащитников» и «экспертов», - прокомментировал выводы доклада заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Эксперт также обратил внимание на то, что комитет Европарламента ещё за два месяца до начала избирательной кампании выступил с заявлением о непризнании предстоящих выборов в Государственную Думу.

В обсуждении доклада приняли участие члены регионального общественного штаба по наблюдению за выборами в Тверской области. Своим мнением о выводах, сделанных авторами исследования, поделилась доцент кафедры государственного управления Тверского государственного университета, член Общественной палаты Тверской области Марина Цуркан.

«Мы уже привыкли к бездоказательным заявлениям Запада о попытках России повлиять на результаты выборов, например, в США. Но вспомним поговорку: «Кто громче всех кричит: «Держи вора!» – тот сам и вор». Авторы исследования, опираясь на обширный фактологический материал, доказывают, что к вмешательству во внутренние дела государства, попыткам давления на российских избирателей причастны зарубежные так называемые демократические институты – различные фонды и другие организации. Убеждена, что их усилия напрасны, потому что предстоящее голосование будет максимально открытым. Видеонаблюдение на участках, работа большого пула общественных наблюдателей, активное информационное освещение всех этапов кампании обеспечат возможности объективной оценки итогов голосования, подтвердят их легитимность. Но, конечно, важно вовремя выявлять фейки и реагировать на возможные провокации. Общественные наблюдатели, которых направит на избирательные участки региональная Общественная палата, прошли необходимое обучение, в том числе, по противодействию манипулятивным технологиям на выборах», – отметила Марина Цуркан.