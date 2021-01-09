Герман Кичатов: «Ответ фейкам – максимальная прозрачность избирательного процесса»

В Общественной палате Тверской области состоялась дискуссия, поводом для которой послужил доклад Ассоциации специалистов по информационным операциям о технологиях делегитимации предстоящих выборов в Государственную Думу.

Ранее презентация доклада состоялась на площадке ТАСС. Один из авторов исследования президент Ассоциации специалистов по информационным операциям, профессор МГУ Андрей Манойло рассказал о диверсионных методиках влияния на оценку результатов голосования.

«В России мы наблюдаем техническую сборку элементов делегитимации выборов, которые Запад применял для подрыва политических режимов в Белоруссии, Венесуэле, Северной Македонии и Боливии. В отношении России ведётся целенаправленная информационная операция, которая проводится в лице различных, заранее формируемых оппозиционных групп», – сообщил Андрей Манойло.

По мнению эксперта, применяются три основные тактические линии. Первая – это массовые фальсификации в виде необоснованной критики дистанционного электронного голосования и многодневного формата выборов. Вторая тактика – упоминания о недопуске оппозиционных кандидатов к выборам без раскрытия объективных причин для такого решения избирательных комиссий, например, в связи с причастностью кандидатов к деятельности экстремистских организаций. И третья линия информационных вбросов – голословные заявления о том, что власть в России вообще нелегитимна.

В докладе отмечается, что эти тактические линии подкрепляются психологическими инструментами воздействия, заранее заготовленной позицией международных организаций, а также масштабным вбросом фейковой информации.

Член Общественной палаты Тверской области, заместитель руководителя регионального общественного штаба по наблюдению за выборами Герман Кичатов, комментируя основные выводы доклада, отметил, что самым эффективным методом противодействия черным технологиям является максимальная прозрачность избирательного процесса.

«Центральная избирательная комиссия России, наша областная избирательная комиссия демонстрируют полную информационную открытость. Регулярно проводятся пресс-конференции, брифинги, вся необходимая избирателям информация представлена на сайте избиркома. Считаю, что такими же информационно открытыми должны быть и общественные наблюдатели, которые в дни голосования будут работать на избирательных участках в Тверской области. Необходимо незамедлительно реагировать на вбросы фейковой информации, публично ее опровергать, используя свое право присутствовать при проведении абсолютно всех этапов голосования и подведения их итогов», – считает Герман Кичатов.

Региональный общественный штаб по наблюдению за выборами будет внимательно следить за ситуацией на всех избирательных участках, добавил эксперт.