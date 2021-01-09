В Общественной палате Тверской области обсудили тему противодействия технологиям делегитимации выборов

В Общественной палате Тверской области, на базе которой действует региональный общественный штаб по наблюдению за выборами, состоялось обсуждение доклада «Технологии делегитимации выборов в Госдуму 2021 года», подготовленный Ассоциацией специалистов по информационным операциям.

Авторы доклада отмечают, что в настоящее время в России идёт масштабная разноуровневая и скоординированная операция, направленная на делегитимацию предстоящих выборов в сентябре. Элементы операции уже отрабатывались для подрыва политического режима в Белоруссии, Венесуэле, Северной Македонии и Боливии, считают эксперты.

В докладе приводятся доказательства факта о том, что США (под эгидой фонда NED и других организаций) развернули сеть центров по отбору и подготовке активистов, которые, проходя специализированные курсы по раскачиванию ситуации в стране, возвращаются с этой целью в свои регионы на длительное «оседание». Многие из завербованных активистов считают, что они участвуют в «увлекательной игре», не осознавая, что их готовят к проведению диверсий и провокаций в России, говорится в докладе.

Участие в обсуждении доклада приняли члены тверского регионального общественного штаба по наблюдению за выборами. Они отметили, необходимость и значимость системной работы по противодействию черным информационным технологиям и попыткам вмешательства извне в избирательный процесс. Ситуацию, в частности, прокомментировал заместитель председателя Общественной палаты Тверской области, председатель правления Тверского регионального отделения Российского фонда мира Сергей Рогозин.

«Граждане России в своем большинстве хотят видеть нашу страну стабильной, с динамично развивающейся экономикой, с ответственной и заботящейся о людях властью, с ориентированной на интересы человека системой медицины, образования и социальной защиты, с мирным будущим для наших детей. В то же время есть те, кто занимается авантюрами с целью удовлетворения своих сиюминутных политических и экономических амбиций. А есть и те, кто мечтал бы ввергнуть наше Отечество в состояние хаоса. В мире уже не раз апробировались, а затем и отрабатывались технологии накачивания, а затем обострения противоречий и протестных настроений в обществе, дестабилизации обстановки в стране, которая может быть весьма масштабной и трагичной. Сегодня как никогда важно, чтобы наши соотечественники прониклись пониманием и ответственностью за происходящее. Нужно, чтобы граждане массово, но с учетом антиковидных мер, приходили на избирательные участки, делали свой осознанный выбор, включались в действующую систему общественного гражданского контроля, становясь наблюдателями, членами избирательных комиссий и так далее. Тогда они будут готовы отстаивать на всех уровнях и всеми законными способами легитимность результатов коллективного мнения граждан, подавляющее большинство которых, еще раз подчеркну, за сильную, неделимую страну со стабильной политической системой, в которой правит Закон, в которой комфортно и безопасно ее гражданам», - сказал Сергей Рогозин.