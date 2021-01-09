«Пусть новый учебный год станет для вас годом побед и счастливых событий»: Губернатор Игорь Руденя пожелал школьникам и студентам успехов в учебе

1 сентября в России отмечается День знаний. К школьникам, студентам, педагогам и родителям Тверской области обратился Губернатор Игорь Руденя.

«Уверен, что образование и воспитание, которое вы получите в школах, колледжах, вузах, откроют вам путь к ярким достижениям, а ваши успехи станут успехами Тверской области и всей России. Благодарю за труд педагогов, наставников, родителей – всех, кто отдает свои силы и знания обучению детей, вкладывает в них частичку своей души, воспитывает настоящих патриотов Родины», – отметил Игорь Руденя.

Губернатор пожелал школьникам и студентам успехов в учебе, реализации намеченных планов.

«Пусть новый учебный год станет для вас годом побед и счастливых событий», – напутствовал глава региона.

В 2021 году в учреждениях дошкольного, общего и профессионального образования Тверской области начали обучение более 221 тысячи человек. В этом году более 22,8 тысячи человек стали первоклассниками и первокурсниками.