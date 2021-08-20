Игорь Руденя прокомментировал основные итоги встречи с главой государства

Губернатор Игорь Руденя в общении с журналистами после заседания Правительства Тверской области рассказал об основных итогах встречи с Президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась 31 августа.

«Владимир Владимирович очень внимательно относится к развитию нашего региона. Детально интересовался проектами. Особенно это касается проектов по развитию инфраструктуры, проектов развития здравоохранения, образования», – рассказал Игорь Руденя.

Также глава региона акцентировал внимание на части беседы с президентом, посвященной историческим датам и объектам Верхневолжья.

«Президент поддержал проекты, посвященные 950-летию города Торопец, восстановлению Речного вокзала и Отроч монастыря. Это очень важно. Мы нашли решение, чтобы у нас был и Речной вокзал, и была возможность для восстановления Отроч монастыря», – подчеркнул Игорь Руденя.

Губернатор отметил, что архитектурный облик Речного вокзала в Твери останется прежним, но при восстановлении объекта будут использованы современные качественные материалы. По мнению главы региона, Речной вокзал мог бы стать общественным пространством для выставок, экскурсий, одним из любимых мест для горожан.

Эксперты считают значимым для региона круг вопросов, который обсуждали глава государства и губернатор Тверской области. По мнению заместителя главного врача Областной клинической больницы, депутата Тверской городской Думы Натальи Павлюк, важно, что в ходе встречи Владимира Путина и Игоря Рудени была поднята тема борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

«Это очень важная задача. Мы все устали от ковида и хотели бы поскорее избавиться от этого заболевания. Перед началом учебного года мы, медицинские работники, активно встречаемся с педагогами тверских школ, проводим с ними беседы о необходимости прививки от коронавирусной инфекции и соблюдении мер санитарно-эпидемиологической безопасности, о внимании к состоянию здоровья учащихся. Я выступала на педсоветах в 7-й и 50-й школах. Учителя, как недавно отметил губернатор, очень ответственно относятся к вопросам вакцинации», – сказала Наталья Павлюк.

Напомним, на встрече Президента Владимира Путина и губернатора Игоря Рудени в числе прочих тем обсуждались вопросы борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

«Вакцинация достаточно динамично у нас идёт. Простимулировали бизнес. Очень сознательно подошли работодатели. У нас были очереди, сейчас немножко поменьше. Открыли в торговых центрах пункты вакцинации. Пользуется самой большой популярностью «Спутник V». Не хочу пропагандировать, мы сами все уже вакцинированы по второму разу, но тема идёт очень хорошо», – сообщил президенту Игорь Руденя.

В Тверской области проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 367 276 человек.