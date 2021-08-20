1 сентября – День знаний

Уважаемые жители Тверской области!

1-го сентября отмечается замечательный, добрый праздник – День знаний.

В новом учебном году в детские сады, школы и колледжи Верхневолжья пойдут свыше 221 тысячи ребят. День знаний станет особым, волнительным и незабываемым событием для более чем 22 тысяч 800 первоклассников и первокурсников Тверской области, для которых начинается новый, важный этап в жизни.

Дорогие школьники и студенты! Впереди вас ждут интересные открытия, встречи с учителями и преподавателями, одноклассниками и однокурсниками, верными друзьями. Будьте смелыми, любознательными, настойчивыми, упорно идите к поставленным целям!

Уверен, что образование и воспитание, которое вы получите в школах, колледжах, вузах, откроют вам путь к ярким достижениям, а ваши успехи станут успехами Тверской области и всей России.

Благодарю за труд педагогов, наставников, родителей – всех, кто отдает обучению детей свои силы и знания, вкладывает в них частичку своей души, воспитывает настоящих патриотов Родины.

Желаю всем, кто учится и учит, успехов и реализации планов! Пусть новый учебный год станет для вас годом побед и счастливых событий!

Губернатор

Тверской области И.М. Руденя