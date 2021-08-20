Игорь Руденя обсудил с представителями Штаба общественной поддержки ключевые направления развития Верхневолжья

31 августа Губернатор Игорь Руденя провел встречу с представителями Штаба общественной поддержки партии «Единая Россия». Глава региона обсудил ключевые направления развития Тверской области с руководителями вузов, предприятий и организаций Верхневолжья, представителями Общественной палаты, многодетными родителями. В беседе приняла участие руководитель регионального центра добровольчества «МыВместе» Юлия Саранова.

«Здесь находятся люди, за каждым из которых стоит определенная история, личный авторитет, основанный на важных преобразованиях, значимых для тверского края и страны. И сегодня для нас важно создать условия, чтобы молодежь возвращалась жить и работать в родную Тверскую область, развивала Верхневолжье», – сказал Игорь Руденя.

В качестве примера активной гражданской позиции молодежи Губернатор назвал работу регионального штаба «МыВместе», волонтеры которого помогали в непростой эпидемиологической ситуации пожилым людям, работали на региональной горячей линии, принимали участие в переоборудовании больниц региона.

«Важно поддерживать инициативы ребят, вовлекать их в работу наших учреждений. У них есть такой запрос, и каждый может внести свой вклад», – считает Юлия Саранова.

Губернатор рассказал о своей встрече с Президентом России Владимиром Путиным, о том, какие региональные проекты представил главе государства. Результаты последних пяти лет в экономике и других сферах отметил Почетный гражданин Тверской области Владимир Суслов, который возглавлял регион в советские годы и в начале 90-х.

«Увеличился бюджет, идет ремонт дорог, строительство социальных объектов. Руководство страны и области вводит меры поддержки семей, материнства и детства. Главная задача – создавать рабочие места, а их за последние годы введено немало. Это особенно актуально для небольших населенных пунктов. Очень ценно, что область создает инфраструктуру для инвесторов, видим, как развивается площадка «Боровлево», – сказал Владимир Суслов.

Особое внимание участники встречи уделили демографическим вопросам, поддержке семей с детьми, пропаганде семейных ценностей. Игорь Руденя отметил, что сегодня в Верхневолжье реализуется около 50 мер поддержки жителей, включая направления для молодых и многодетных родителей. Этот опыт получил высокую оценку на встрече Губернатора с главой государства.

Меры по поддержке многодетных семей дают результаты. С 2016 года число многодетных семей в Тверской области увеличилось более чем на треть – с 9 967 семей до более 13 тысяч.

Участницей встречи стала многодетная мама Екатерина Молчанова. Она поблагодарила Губернатора за внимание к важным для многодетных родителей вопросам. А обладательница почетного знака «Слава матери» Наталья Байкова отметила новые меры поддержки – единовременные выплаты сотрудникам образовательных учреждений к 1 сентября.

Главный врач Центра специализированных видов медицинской помощи им. В.П. Аваева Каринэ Конюхова обратила внимание – особое значение сегодня имеет сохранение и передача молодому поколению традиционных ценностей через семью, наследие и культуру.

В Тверской области действует Стратегия духовно-нравственного воспитания детей, в рамках которой проводятся разноплановые мероприятия для школьников, молодёжи.

Об одном из таких проектов, который реализовывался по инициативе Игоря Рудени, рассказала директор Тверской областной картинной галереи Татьяна Куюкина. Это проект «Нас пригласили во дворец», в рамках которого проводились бесплатные экскурсии для школьников из районов Верхневолжья.

«Видим, что эта работа находит большой отклик у подростков и молодежи», – поделилась Татьяна Куюкина.

Масштабным проектом, направленным на разностороннее образование и воспитание детей и подростков, станет парк «Россия – моя история», который строится в областном центре. Это современный мультимедийный комплекс, в котором с помощью новейших технологий будет представлена вся история страны с древнейших времен до наших дней. Региональный контент займёт около 30% от общей экспозиции.

Также на встрече поднимались темы экологического просвещения, патриотического воспитания, создания комфортной городской среды, поддержки пожилых людей, НКО в реализации социально значимых проектов и другие вопросы.

Пресс-служба Правительства Тверской области