Педагоги колледжей и техникумов Тверской области за кураторство групп будут получать ежемесячно 5 тысяч рублей

С 1 сентября в Тверской области педагогические работники профессиональных образовательных организаций за кураторство групп будут получать ежемесячные выплаты в размере 5000 рублей. На эти цели в Тверской области направят 28,5 млн рублей – средства федерального бюджета. Вопрос рассмотрен на заседании регионального Правительства, которое 31 августа провёл Губернатор Игорь Руденя.

Поручение о введении ежемесячных выплат для кураторов учебных групп в колледжах и техникумах, по аналогии с классными руководителями в школах, было дано Президентом РФ Владимиром Путиным.

В Верхневолжье выплаты предусмотрены для 936 кураторов групп профессиональных образовательных организаций.

В Тверской области обеспечена своевременная реализация поручения Президента России Владимира Путина по осуществлению ежемесячных выплат педагогам школ за классное руководство. Эта мера действует с 1 сентября 2020 года. Финансовую поддержку в размере 5 тысяч рублей в новом учебном году ежемесячно будут получать 6819 учителей тверского региона.

На региональном уровне по инициативе Губернатора Игоря Рудени к началу нового учебного года введены единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей для педагогов школ, детских садов, колледжей, спортивных школ, учреждений дополнительного образования, по 5 тысяч рублей – для других сотрудников этих образовательных организаций.

Расходы по уплате налогов на единовременные выплаты возьмет на себя регион. Об этом Губернатор Игорь Руденя сообщил 26 августа в эфире телеканала «Россия 24» Тверь.

«В рамках подготовки к 1 сентября мы приняли решение о выплате уже «чистыми» на руки 10 тысяч рублей нашим учителям и по 5 тысяч рублей сотрудникам, которые тоже работают в школах», - сказал тогда Игорь Руденя.

В Тверской области единовременную региональную выплату получат почти 38 тысяч работников образования.

Пресс-служба Правительства Тверской области