Участница Великой Отечественной войны Галина Михайловна Макеева отмечает 96-летие

31 августа 96-летие отмечает Галина Михайловна Макеева – жительница Твери, участница Великой Отечественной войны, председатель клуба «Фронтовичка». Губернатор Тверской области Игорь Руденя подчеркнул вклад Галины Михайловны в освобождение родного города от немецко-фашистских захватчиков.

«Вы живёте в городе, который освободили от захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Вы живёте в стране, которая помнит беспримерный подвиг вашего поколения и гордится им. Спасибо Вам за мирное небо над нашей Родиной, за самоотверженный многолетний труд на ниве общественной и патриотической работы», – отметил Игорь Руденя.

Галина Михайловна родилась 31 августа 1925 года в Москве. Во время войны была определена в 350 артиллерийский дивизион, который входил в состав 29 армии. Участвовала в освобождении города Калинина от немецко-фашистских захватчиков.

Удостоена ордена Отечественной войны II степени, медали «За Победу над Германией», знака «Почетный ветеран», награждена знаком Губернатора «Во благо земли Тверской». В общей сложности у Галины Макеевой 25 государственных наград.

В 2000 году Галина Михайловна основала клуб «Фронтовичка». Она ведет большую общественную работу среди женщин-участниц Великой Отечественной войны, трудового фронта, детей войны, жителей блокадного Ленинграда, партизан и других категорий ветеранов.

Пресс-служба Правительства Тверской области