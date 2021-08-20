Завод «Звезда» в Тверской области на протяжении 75 лет вносит вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса страны

31 августа 75-летие со дня образования отмечает филиал Научно-производственного центра автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина – Завод «Звезда» в ЗАТО Солнечный Тверской области. В связи со знаменательной датой к руководству, коллективу и ветеранам предприятия обратился Губернатор Игорь Руденя.

«Ваше прославленное предприятие стояло у истоков развития отечественного ракетно-космического комплекса. Благодаря талантливым ученым, инженерам, конструкторам завод стал одним из лидеров страны по выпуску высокоточных приборов. В активе предприятия – десятки выдающихся разработок и открытий, целый ряд значимых для страны проектов. Сегодня вы держите высокий профессиональный уровень. Накопленные традиции, серьезная научно-технологическая и производственная база помогают вам решать масштабные задачи, вносить весомый вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса, других отраслей отечественной экономики», – отметил Игорь Руденя.

Губернатор поблагодарил коллектив предприятия за самоотверженный труд в 2020 году. В кратчайшие сроки завод обеспечил выпуск необходимой для медицинских учреждений продукции, помогая спасать жизни людей. На предприятии было налажено производство кислородных клапанов дыхательных аппаратов.

В 1946 году Приказом Министра вооружения СССР был создан филиал №1 головного института по реактивному вооружению НИИ-88 (ныне – Завод «Звезда»).

В 1958 году предприятие полностью поменяло профиль производства и первым в стране перешло на изготовление высокоточных приборов для систем наведения баллистических ракет наземного и морского базирования, ракет космического назначения.

Пресс-служба Правительства Тверской области