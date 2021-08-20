Фестиваль уличного кино пройдёт в тверском ДК «Пролетарка»

posted by Максим Малахов on вт, 08/31/2021 - 12:36

2 сентября во Дворце культуры «Пролетарка» состоится Фестиваль уличного кино, в рамках которого пройдут показы короткометражных фильмов. Начало просмотра в 17.00. Вход свободный. 

В перечень конкурсных фильмов войдут ленты «И привет», «Играй для каждого», «Чернильное море», «Показалось»,  «Эксперт» и другие. В завершение показа  откроется  церемония  народного  голосования при помощи фонариков, телефонов. Уровень света и определит победителя – лучшего режиссера, чья работа соберет  больше всего голосов по всей стране.

В июле 2014 года авторы проекта Александр и Маргарита Щеряковы преодолели 8 тысяч километров на фестивальной фуре, проводя бесплатные показы российских короткометражек на набережных, площадях и крышах домов от Владивостока до Москвы. В каждом городе зрители отбирали лучшую работу аплодисментами.

За 5 лет существования фестивальное движение стало крупнейшим в мире –  оно прошло на 1000 смотровых площадках в 840 городах и населенных пунктах, в нем приняли участие более миллиона  человек. Движение попало в книгу рекордов Гиннеса, как самый длинный путешествующий Фестиваль.

 

Пресс-служба Правительства Тверской области