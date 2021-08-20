Фестиваль уличного кино пройдёт в тверском ДК «Пролетарка»

2 сентября во Дворце культуры «Пролетарка» состоится Фестиваль уличного кино, в рамках которого пройдут показы короткометражных фильмов. Начало просмотра в 17.00. Вход свободный.

В перечень конкурсных фильмов войдут ленты «И привет», «Играй для каждого», «Чернильное море», «Показалось», «Эксперт» и другие. В завершение показа откроется церемония народного голосования при помощи фонариков, телефонов. Уровень света и определит победителя – лучшего режиссера, чья работа соберет больше всего голосов по всей стране.

В июле 2014 года авторы проекта Александр и Маргарита Щеряковы преодолели 8 тысяч километров на фестивальной фуре, проводя бесплатные показы российских короткометражек на набережных, площадях и крышах домов от Владивостока до Москвы. В каждом городе зрители отбирали лучшую работу аплодисментами.

За 5 лет существования фестивальное движение стало крупнейшим в мире – оно прошло на 1000 смотровых площадках в 840 городах и населенных пунктах, в нем приняли участие более миллиона человек. Движение попало в книгу рекордов Гиннеса, как самый длинный путешествующий Фестиваль.

Пресс-служба Правительства Тверской области