Объемы ремонта дорог в Тверской области растут за счет эффективной бюджетной политики региона

Бюджетная политика Тверской области, направленная на динамичное снижение государственного долга, позволяет использовать дополнительные средства на ремонт дорог. Об этом шла речь в ходе рабочей встречи Президента России Владимира Путина и губернатора Игоря Рудени 30 августа.

В разговоре с главой государства Игорь Руденя отметил, что тверской регион последовательно снижает уровень долговой нагрузки на областной бюджет.

«И очень хорошее решение было, хотим Вас еще раз поблагодарить: те регионы, которые снизили госдолг и не имеют коммерческих кредитов, могут получать дополнительную поддержку по инфраструктурным проектам», – сказал Игорь Руденя.

Тверская область уже получила дополнительно 650 млн рублей из федерального бюджета, что позволит увеличить объемы дорожного ремонта в этом году. Глава региона подчеркнул: основные работы ведутся на дорогах опорной сети. Если в 2016 году приводилось в порядок 146 км, то в 2021-м объемы ремонта выросли до 558 км. В октябре этого года планируется открыть новый мост через Октябрьскую железную дорогу в Вышнем Волочке.

«Надо понимать, что капитальный ремонт дорог в Тверской области – это по сути новое строительство. Дороги приводятся в нормативное состояние в соответствии с жесткими региональными стандартами качества, установленными по поручению губернатора Игоря Рудени, что требует большей ответственности подрядчиков и более основательного хода работ. Глава региона обозначил правильный подход – сначала надо отремонтировать региональные дороги, соединяющие муниципальные образования. Это очень масштабная задача. Она дает положительный эффект. Не случайно президент поддержал планы губернатора увеличить объемы ремонта», – отметил председатель постоянного комитета по транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству Законодательного Собрания Тверской области Станислав Петрушенко.

Ранее сообщалось, что бюджет Верхневолжья сэкономил более 3,5 млрд рублей на обслуживании госдолга. Эти средства выделены на развитие жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктурных проектов, в том числе ремонт дорог, поддержку малого и среднего бизнеса.