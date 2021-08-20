В Тверской области в стандартный режим работы переводят две больницы, где были развернуты инфекционные госпитали

Медицинские учреждения Тверской области возвращаются в режим оказания плановой медицинской помощи. Вопрос рассмотрен на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, которое 30 августа провел Губернатор Игорь Руденя.

С 31 августа инфекционные койки будут свернуты в детской областной больнице и в областном клиническом лечебно-реабилитационном центре – в этом учреждении будет продолжена реабилитация жителей, перенесших коронавирусную инфекцию в тяжелой форме.

Значительную роль в стабилизации обстановки сыграла массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Вакцинация по-прежнему остается одной из самых действенных мер против распространения коронавирусной инфекции. На данный момент в Верхневолжье привито 366 127 человек, в том числе двумя компонентами вакцинировалось 326 140 человек.

Активно идет вакцинация среди работников образовательных организаций. Об этом шла речь на встрече Губернатора Игоря Рудени с Президентом России Владимиром Путиным.

«Мы попросили всех учителей очень ответственно подойти к этому процессу, максимально провакцинироваться. Очень хорошо откликнулись», – сообщил Губернатор главе государства.

Сегодня на заседании оперативного штаба Игорь Руденя поручил организовать выборочное ПЦР-тестирование специалистов образовательных учреждений. Оно будет проводиться на регулярной основе.

Пресс-служба Правительства Тверской области