В Тверской области готовы усовершенствовать программу профобразования

Тема подготовки молодых кадров для экономики Верхневолжья обсуждалась в ходе рабочей встречи Президента России Владимира Путина и губернатора Игоря Рудени 30 августа.

По мнению Игоря Рудени, трудовые ресурсы являются одним из главных ограничительных факторов для развития производств в тверском регионе. Говоря о ситуации на рынке труда и в профессиональном образовании, глава региона обратился к Владимиру Путину с просьбой о включении Тверской области в программу модернизации колледжей.

«У нас такая программа существует», – подтвердил президент.

Напомним, на Августовской педагогической конференции работников и руководителей образовательных учреждений Тверской области «Образование Верхневолжья: стратегия развития» губернатор Игорь Руденя обозначил тему в числе приоритетов региона развитие дополнительного и профессионального образования. Губернатор поставил задачу до конца 2021 года сформировать в регионе систему закрепления организаций профобразования за действующими предприятиями.

«Очень важно, чтобы в Верхневолжье работала реальная система формирования кадрового потенциала», – подчеркнул губернатор.

Эксперты считают такой подход верным и необходимым.

«Переход на современную отраслевую модель подготовки кадров имеет большое значение для экономики. Важно, чтобы студенты получали актуальные знания, а свои практические навыки отрабатывали на действующих предприятиях, на современном оборудовании. Это позволит повысить качество подготовки кадров для промышленных производств, будет содействовать тому, чтобы на заводы и фабрики приходили работать молодые профессионалы. Этот подход губернатор Игорь Руденя предлагает к внедрению в Тверской области. Убежден, что директорский корпус и руководители образовательных учреждений, а главное – сами студенты – поддерживают такую инициативу», – считает директор Бологовского колледжа Владимир Мищенко.

Губернатор Игорь Руденя считает важным направлением развития экономики, профобразования Верхневолжья, активную работу компаний со студентами и начинающими специалистами для их дальнейшего трудоустройства на предприятия Тверской области. На одном из заседаний регионального Совета по инвестиционной политике и развитию предпринимательства губернатор подчеркнул, что молодежь региона должна быть максимально адаптирована и погружена в процессы производства, так как молодые кадры – основной костяк промышленного потенциала Тверской области.