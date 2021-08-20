Игорь Руденя представил Владимиру Путину инвестиционные проекты Верхневолжья

На встрече Президента России Владимира Путина и губернатора Игоря Рудени, которая состоялась сегодня, 30 августа, в числе ключевых тем обсуждались вопросы инвестиционной политики Тверской области.

Игорь Руденя рассказал главе государства о сотрудничестве с крупными деловыми партнерами.

«Мы активно работаем с инвесторами, размещаем их на территории Тверской области. У нас открыта вторая очередь компании Shell – это предприятие по разливу готовых нефтепродуктов, которые они делают: это в городе Торжок, уже вторая очередь, достаточно большая инвестиция. Развивается компания ДКС, «Тверской вагоностроительный завод» и корпорация «Росатом». Это основные, если говорить за текущий год. Также у нас открыты новые технопарки, в том числе «Боровлёво-3», уже вторая очередь», – сообщил президенту Игорь Руденя.

Глава тверского региона также рассказал о логистическом центре «АвтоВАЗа», открытие которого состоялось в мае, строительстве нового завода компании Orion, модернизации действующих и создании новых производств агрофирмы «Дмитрова гора». Игорь Руденя подчеркнул, что реализации подобных проектов содействуют логистические преимущества Тверской области, через которую проходят федеральные трассы, в том числе М11 и М10.

«Тверская область в последние годы начала активно капитализировать свои объективные преимущества. Инвесторы получили четкий сигнал, что региональные власти готовы создавать для них дополнительные преференции в обмен на строительство современных высокотехнологичных производств и создание новых рабочих мест. Кроме того, существенно продвинулась работа по созданию инвестиционных площадок, обеспечению их необходимой законодательной и промышленной инфраструктурой», – считает руководитель регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей Андрей Дмитриев.

Напомним, за последние пять лет в Тверской области реализовано 65 инвестиционных проектов, создано 7400 рабочих мест. В регионе создан Совет по инвестиционной политике и развитию предпринимательства, в состав которого входят представители бизнеса, действует система государственной поддержки инвесторов, в том числе помощь в подборе участков для реализации проектов, подключении к энергоресурсам, налоговые преференции и другие.