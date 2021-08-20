Игорь Руденя рассказал президенту о потенциале туристического кластера в Завидово

Развитие туристического кластера в Завидово стало одной из главных тем обсуждения в ходе рабочей встречи Президента России Владимира Путина и губернатора Игоря Рудени.

Развиваем активно туристическую индустрию, туристический кластер с очень хорошим потенциалом», – сказал Игорь Руденя.

Владимир Путин сразу уточнил: «Завидово?» – и таким образом дал понять, что один из крупнейших инфраструктурных проектов России в сфере туризма хорошо известен главе государства.

Губернатор Игорь Руденя пригласил президента посетить церемонию открытия речного порта в Завидово, которая планируется летом 2022 года.

«В этом году мы планируем до конца года закончить акваторию, она 300 на 300 метров, глубина не менее 8-ми, большое количество судозаходов. И мы думаем, что оттуда – такой был расчет – будет начинаться вся речная навигация Центральной России, Поволжья до Астрахани и в Санкт-Петербург», – рассказал президенту Игорь Руденя.

Также глава региона сообщил о планах по строительству железной дороги от Москвы до транспортно-пересадочного узла в Завидово.

Президент ООО «ЗАВИДОВО Девелопмент» Дмитрий Окороков, комментируя итоги встречи, отметил, что строительство пассажирского речного порта в Завидово ведется в рамках федеральной госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика» по инициативе губернатора Тверской области, при поддержке Ростуризма и регионального правительства

«По итогам реализации проекта будет создан уникальный современный транспортно-пересадочный узел, объединяющий в перспективе три вида транспортного сообщения: речного, автомобильного и железнодорожного. Внутренний туризм в России растет, поэтому важно увеличивать транспортную доступность. Сегодня путь речного транспорта между Москвой и Санкт Петербургом проходит через канал имени Москвы. На канале восемь шлюзов и восемь ГЭС, теплоходы задерживаются на сутки и более. Появление нового речного порта и транспортно-пересадочного узла в Завидово поможет решить эту проблему, и туристы смогут отправляться в путешествие по воде сразу из Завидово», – пояснил Дмитрий Окороков.

По его словам, реализация проекта обеспечит, по предварительным оценкам, увеличение турпотока на территорию кластера Завидово до 1-1,5 млн туристов в год, что положительно скажется на дальнейшем развитии и наращивании потенциала туристской привлекательности Тверской области.

Строительство комплекса обеспечивающей инфраструктуры кластера «Волжское море» в устье реки Шоша стартовало в Тверской области в 2020 году. Стройка разделена на несколько этапов. Первый этап предполагает устройство причального сооружения, создание акватории порта и проведение берегоукрепительных работ. Второй этап предусматривает устройство наружных инженерных сетей порта: водоотведения, связи, электро-, газо- и теплоснабжения. Третий этап включает в себя строительство подъездной автомобильной дороги протяженностью 640 метров, которая соединит порт с подъездом к поселку Шоша. Завершающим этапом проекта станет строительство железной дороги до транспортно-пересадочного узла «Завидово». Таким образом, порт станет частью транспортно-пересадочного узла с инфраструктурой для обслуживания пассажиров, объединяющего автомобильный, железнодорожный и водный туристический транспорт.