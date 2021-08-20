Студентка из Тверской области примет участие в первом гастрольном туре фестиваля «Российская студенческая весна»

Студентка Тверского государственного технического университета Анастасия Михайлова станет участницей концертного шоу первого Гастрольного тура победителей Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» – совместного проекта Российского Союза Молодежи и платформы «Россия – страна возможностей». 100 лучших участников фестиваля представят концертное шоу, посвященное Году науки и технологий в 5 регионах России.

«Молодое поколение всегда было движущей силой развития всех сфер жизни. Мы хотим, чтобы знания, устремления, нестандартный подход и современное мышление молодежи шли на пользу региону, чтобы их инициативы могли реализовываться в Тверской области и на территории Российской Федерации», - считает Губернатор Игорь Руденя.

На Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна-2021» Анастасия Михайлова стала лауреатом I степени в номинации «Фоторепортаж». Студентка Тверского политеха является многократным лауреатом и дипломантом вузовских и региональных фестивалей, а также часто выступает в роли фотографа на проектах всероссийского уровня.

«Любовь к фотоделу мне привили папа и дедушка, поэтому считаю себя фотографом в третьем поколении. Уже в университете многолетнее хобби превратилось в профессию, без которой я – не я. Сейчас для меня участие в проекте ощущается как новый и интересный путь, я очень рада представлять тверской регион в этом гастрольном туре», – поделилась Анастасия Михайлова.

Студенты представят 7 творческий направлений: театральное, танцевальное, инструментальное, вокальное, фото, видео и новое конкурсное направление 2021 года – научный слэм.

Участниками концертной программы станут победители Российской студенческой весны - 2021, которые представляют Алтайский край, Москву, Пермский край, Курскую, Тюменскую, Магаданскую, Кемеровскую, Тверскую, Новосибирскую области, Хакасию, Чувашию и Татарстан.

Премьера состоится в Казани 29 августа, затем участники отправятся в Ульяновск, Самару и Ставрополь. Завершится тур в городе Судак на фестивале «Таврида.АРТ» в начале сентября.

Пресс-служба Правительства Тверской области