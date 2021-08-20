Губернатор Игорь Руденя принял участие в третьем этапе конференции Тверского регионального отделения партии «Единая Россия»

30 августа в столице Верхневолжья прошёл третий этап конференции Тверского регионального отделения партии «Единая Россия». Участие в мероприятии приняли Губернатор Тверской области, секретарь регионального отделения партии Игорь Руденя, советник Президента РФ Владимир Васильев, руководитель регионального центра добровольчества «МыВместе» Юлия Саранова.

На конференции была принята предвыборная программа Тверского регионального отделения партии «Единая Россия» на выборах в Законодательное Собрание и Губернатора Тверской области, которые состоятся 19 сентября 2021 года.

Глава региона подчеркнул: это принципиально важные документы, которые будут определять ключевые направления общей работы по развитию Тверской области на ближайшие пять лет.

На прошедшей неделе на XX съезде «Единой России» в Москве была утверждена народная программа партии, в том числе предложения в нее направили более 15 тысяч жителей Тверской области.

Президент РФ Владимир Путин в своём выступлении на съезде отметил, что программа «Единой России» построена вокруг человека, обеспечения его благополучия, повышения качества жизни.

«Этот принцип стал основным при подготовке предвыборных программ Тверского отделения партии «Единая Россия». Сегодня мы можем с полной ответственностью сказать, что программа создана самими жителями нашего региона и отражает самые актуальные вопросы и ожидания, которые исходят именно от наших граждан. Мы вместе сформировали ключевые задачи и направления решения вопросов благополучия жителей региона, динамичного и устойчивого развития нашей области», - подчеркнул Губернатор.

Предвыборная программа партии нацелена на решение задач, поставленных главой государства. Это поддержка семей с детьми, забота о старшем поколении, занятость населения, доступное жильё, развитие образования и здравоохранения, системы жилищно-коммунального хозяйства, надёжные социальные гарантии.

Как отметил Игорь Руденя, определён перечень конкретных действий и сроки для достижения результатов по каждому блоку и направлению программы. По словам главы региона, гарантией успеха является ежедневный труд и системная работа каждого из руководителей на местах, депутатов всех уровней.

«Сегодня партия «Единая Россия» объединила управленцев, успешных руководителей, авторитетных представителей нашего общества. Избиратели ждут от нас конкретной работы, поэтому наша задача сейчас – вместе с гражданами действовать во благо общества. И эта работа уже началась», - сказал Владимир Васильев.

«За последние годы запущены масштабные проекты в газификации, ремонте дорог, строительстве жилья. Это делается для улучшения качества жизни населения области. Благодаря активной позиции Губернатора, партии, уверенно смотрим в будущее», - подчеркнул глава Андреапольского муниципального округа Николай Баранник.

Как рассказала Юлия Саранова, инициативы жителей, включённые в народную программу, поступали в ходе личных встреч с людьми, а также через региональный Штаб общественной поддержки «Единой России», который работает в Твери.

«Наших педагогов волнует создание условий для дополнительного образования всех наших ребят, в том числе условий для инклюзивного образования. Также педагогами и родителями была озвучена тема развития оздоровительных лагерей. Это та инициатива, которую мы также представили в народную программу партии. Кроме того, внимание будет уделено малым территориям, капитальному ремонту сельских школ, учреждений культуры», - сказала Юлия Саранова.

«В штабе общественной поддержки кипит работа с утра до вечера, проходят круглые столы и встречи, с которых не хочется уходить. Идут обсуждения с экспертами самого высокого уровня из разных сфер жизни. И люди идут на эти встречи и проявляют активность и неравнодушие к обсуждению нашего будущего», - отметила генеральный директор ОАО «Волжский пекарь» Лилия Корниенко.

Как отметили участники конференции, работа над программой ещё не завершена, вовлечение граждан в процесс формирования рабочей повестки будет продолжаться.

Пресс-служба Правительства Тверской области