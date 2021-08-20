Реализацию национального проекта «Демография» рассмотрят на заседании Правительства Тверской области

posted by Максим Малахов on пн, 08/30/2021 - 17:22

31 августа Губернатор Игорь Руденя  проведёт заседание Правительства Тверской области. Среди ключевых тем – реализация национального проекта «Демография» на территории Верхневолжья.   

         По мнению Игоря Рудени, улучшение демографической ситуации – приоритетное направление работы Правительства региона. В Верхневолжье действует целый комплекс мер, направленный на поддержку материнства и детства, формирование системы традиционных семейных ценностей.

В Тверской области реализуется пять региональных составляющих национального проекта «Демография»: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт-норма жизни».

         На заседании также будут рассмотрены вопросы, связанные с обеспечением единовременной выплаты работникам образовательных учреждений Тверской области,  экологического благополучия и формирования современной системы обращения с ТКО и другие.     

 

Пресс-служба Правительства Тверской области