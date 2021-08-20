Президент России Владимир Путин провел встречу с Губернатором Игорем Руденей

Президент Российской Федерации Владимир Путин провёл в Кремле рабочую встречу с Губернатором Тверской области Игорем Руденей. Обсуждались вопросы социально-экономического развития Верхневолжья.

Глава региона доложил Владимиру Путину о ситуации в экономике. «Мы активно работаем с инвесторами. Введена вторая очередь завода «Шелл» в Торжке – это предприятие по разливу готовых нефтепродуктов, здесь достаточно большие инвестиции. Развиваются компании ДКС, Тверской вагоностроительный завод, Росатом. Также создали новые технопарки, в том числе Боровлево-3. В мае мы открыли большой логистический центр «АвтоВАЗа». Территория обслуживания – Поволжье, Центральная Россия. Теперь все запчасти АвтоВАЗа пойдут через Тверь. Здесь удобная логистика, рядом трассы М-11 и М-10», – сообщил Игорь Руденя.

Также Игорь Руденя рассказал о развитии в регионе производств компаний Orion, «Дмитрова Гора», которая модернизирует молочный завод и запустила новое производство в Ржеве.

«Проекты хорошие», – отметил Владимир Путин.

Губернатор пригласил Президента на открытие в июне-июле 2022 года речного порта в Завидово – это крупный проект в сфере туризма.

«В этом году планируем до конца года закончить акваторию. И мы думаем, что оттуда – такой был расчет – будет начинаться вся речная навигация Центральной России, Поволжья до Астрахани и в Санкт-Петербург», – заметил Игорь Руденя.

Говоря о ситуации на рынке труда и в профессиональном образовании, глава региона обратился к Владимиру Путину с просьбой о включении Тверской области в программу модернизации колледжей.

«У нас такая программа существует», – подтвердил Президент.

Игорь Руденя поблагодарил Владимира Путина за уже принятое решение по поддержке регионов: субъектам, которые снизили госдолг и не имеют коммерческих кредитов, предоставлены дополнительные средства на реализацию инфраструктурных проектов. Губернатор сообщил, что область уже получила дополнительно 650 млн рублей от Федерации, что позволит увеличить объемы дорожного ремонта в этом году.

Как подчеркнул глава региона, основные работы ведутся на дорогах опорной сети. Если в 2016 году приводилось в порядок 146 км, то в 2021-м объемы ремонта выросли до 558 км. В октябре этого года планируется открыть новый мост через Октябрьскую железную дорогу в Вышнем Волочке.

Еще одной темой встречи стала газификация. Игорь Руденя отметил позитивную реакцию жителей на поддержанную Президентом инициативу «Единой России» о бесплатном доведении газа до домовладений.

Владимир Путин поинтересовался готовностью образовательных учреждений области к 1 сентября.

«Уровень готовности высокий. Ремонты практически все завершились, окна поменяли, крыши, кровлю, окна, ремонт санитарных комнат тоже завершили», – доложил глава региона, сделав акцент на планах начать со следующего года при поддержке Федерации программу ремонта фасадов учреждений образования.

Особое внимание при подготовке к новому учебному году уделено приведению в порядок пришкольных стадионов, которые станут доступны не только школьникам, но и жителям районов для занятий массовыми видами спорта. В этом году ремонтируется 10 объектов, планируется увеличить их количество.

Кроме того, Губернатор отметил ответственное отношение работников образования Тверской области к вакцинации против коронавирусной инфекции.

На встрече прозвучала тема демографии. Игорь Руденя рассказал, что благодаря укреплению бюджетной дисциплины и бюджетной обеспеченности в регионе в дополнение к федеральным введены региональные меры поддержки семей. В том числе это помощь многодетным семьям в покупке автомобиля, обеспечении школьной формы. Все родители получают подарок для новорожденных. Введены региональные почетные знаки «Слава Матери» и «Слава Отца».

Речь шла и о развитии отдельных муниципалитетов области.

«Большой плюс дала реализация Вашего поручения, Владимир Владимирович, по электрификации железной дороги Москва – Ржев. Открыли станцию в этом году на майские праздники», – сказал Игорь Руденя.

«По Вашей инициативе», – напомнил Президент.

Сейчас также идет разработка документации трассы М-9, которая проходит по Ржевскому району: от Волоколамска до Ржева планируется расширить ее до четырех полос.

Игорь Руденя обратился к Владимиру Путину с просьбой присвоить городу Бологое почетное звание «Город воинской славы».

«Этот город – единственный большой узел между Москвой и Санкт-Петербургом, который не был занят фашистами, внес огромный вклад в победу: Волховский фронт, Калининский фронт, Белорусский фронт – это все снабжалось через город Бологое. Город старинный, люди очень трудолюбивые…Это единственный город, который в 1980-х годах был награжден орденом Отечественной войны I степени за вклад в Великую Победу. Это те люди, которые действительно ковали победу в тылу, несмотря на бомбежки, несмотря на очень тяжелую ситуацию», - рассказал Игорь Руденя.

Губернатор обратил внимание Президента на еще один город Верхневолжья – Торопец, где венчался Александр Невский и куда была привезена Корсунская икона Божьей матери – одна из самых старинных икон России. Игорь Руденя попросил главу государства поддержать празднование в 2024 году 950-летия старейшего города Тверской области.

Еще одна важная инициатива для жителей областного центра и туристов, которую озвучил Губернатор – восстановление Речного вокзала и Отроч монастыря на стрелке рек Тверца и Волга. Игорь Руденя обратился к Владимиру Путину с просьбой создать рабочую группу для реализации проекта.

Стенограмма встречи размещена на официальном сайте Президента России http://www.kremlin.ru/events/president/news/66518

Пресс-служба Правительства Тверской области