В Тверской области подвели итоги поисково-мемориального проекта «Ржевский выступ»

В областном Дворце культуры «Пролетарка» в Твери состоялась итоговая конференция межрегионального поисково-мемориального проекта «Ржевский выступ». В работе приняли участие поисковики из Тверской и Московской областей: объединения «Память поколений», «Ратник», «Пересвет», «Прорыв», «Хранитель края», юнармейцы, представители общественных и патриотических организаций. Приветствие участникам события направил Губернатор Игорь Руденя.

«Благодаря проекту удалось обнаружить и с почестями перезахоронить останки более 460 солдат и командиров Красной Армии, сражавшихся на ржевском рубеже, установить имена 65 воинов, помочь родственникам найти места гибели и захоронения 124 красноармейцев. За этими цифрами история подвига нашего народа, отраженная в судьбах его героев, беззаветно преданных Родине. Великие традиции служения Отечеству сегодня дают России опору для развития, для новых достижений и побед», – отмечено в приветствии от Игоря Рудени.

На конференции была развернута выставка, посвященная Великой Отечественной войне. В том числе, воспитанники ВПК «Пересвет» при Никольской церкви города Твери, ВПК «Ратник» из города Видное Московской области представили секцию «Рукопашный бой – как грозное оружие воинов в Великой Отечественной войне».

Инициатором поисково-мемориального проекта «Ржевский выступ» является Тверское региональное поисково-исследовательское объединение «Память поколений». Базовой площадкой стал Оленинский муниципальный округ. С 2014 года проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

Исследования «Ржевского выступа» охватывают участок, где в период с февраля 1942 года по март 43-го при выполнении боевой задачи по освобождению села Холмец погибла почти вся 158 стрелковая дивизия, затем – пришедшая ей на смену 186-я. Боевые действия в тех же местах и восточнее вдоль линии фронта вели с огромными потерями 117 отдельная стрелковая бригада, 373 и 348 стрелковые дивизии Калининского фронта.

Проект включает разные направления работы: поисково-исследовательский, учебный, просветительский, творческий, медийный. Значительная его часть посвящена подготовке поисковиков. В учебном этапе были задействованы активисты из школ, колледжей и вузов Твери, Оленинского муниципального округа, Калининского, Торопецкого районов, г. Бугуруслана, Ивановской, Ярославской, Московской областей, Петропавловска-Камчатского, Пензы.

Проведены сборы «К поиску готов!», учебно-тренировочные экспедиции «Поколение выбирает Поиск». Девять участников проекта побывали на всероссийском слете «Поисковый фронт». Команда инструкторов совместно с областным отделением «Поискового движения России» и Комитетом по делам молодёжи региона также провела слёт «Школа молодого поисковика».

Основой проекта является поисково-исследовательская деятельность. Бойцов знакомят со всем циклом поисковых работ: это исследование – разведка – археологический подъем останков – документальное оформление – идентификация – захоронение – увековечение.

За полтора года выявлено 27 мест, где на полях сражений остались незахороненные или неучтенные в первичных санитарных захоронениях красноармейцы. Проведено восемь экспедиций с участием 686 поисковиков. В итоге найдены останки 164 воинов, восемь солдатских медальонов с сохранившимися бумажными носителями. Установлены имена восьми пропавших без вести воинов 117 отдельной стрелковой бригады, 186 и 348 стрелковых дивизий Калининского фронта из Москвы, Рыбинска, Тобольска, Магнитогорска, Башкирии, Удмуртии, Курской и Горьковской областей.

На конференции был представлен вкладыш из солдатского медальона красноармейца 1170 стрелкового полка 348 стрелковой дивизии Николая Ивановича Навесова – его передали племяннице бойца.

Пресс-служба Правительства Тверской области