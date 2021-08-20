Участница Великой Отечественной войны, жительница Твери Валентина Михайловна Семёнова отмечает столетний юбилей

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30 августа столетний юбилей отмечает жительница Твери, участница Великой Отечественной войны Валентина Михайловна Семёнова. Губернатор Игорь Руденя подчеркнул героический вклад Валентины Михайловны в Победу в Великой Отечественной войне.
«Вы внесли свой героический вклад в Победу, пройдя в составе действующей армии вплоть до Германии, спасая жизни раненых солдат и офицеров. Город воинской славы Тверь, Тверская область, вся Россия будет чтить неоценимый вклад – Ваш и Ваших товарищей – в свободу нашей Родины. Низкий Вам поклон за мирное небо над Россией!», – отметил Игорь Руденя в обращении к Валентине Михайловне.
Валентина Михайловна Семёнова по специальности фельдшер. Была призвана на фронт в 1941 году, ее боевое крещение состоялось в городе Великие Луки. В составе 52 действующей Армии Валентина Михайловна прошла Румынию, Польшу и Германию.
В послевоенные годы была заведующей отделом Гордезстанции в Калинине. В 80-90-е годы активно участвовала в деятельности Совета ветеранов Московского района города.
Валентина Михайловна – ветеран труда, награждена Орденом Отечественной войны 2 степени, медалями «За Победу над Германией», «За боевые заслуги», медалью Жукова.
Пресс-служба Правительства Тверской области