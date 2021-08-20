Участница Великой Отечественной войны, жительница Твери Валентина Михайловна Семёнова отмечает столетний юбилей

30 августа столетний юбилей отмечает жительница Твери, участница Великой Отечественной войны Валентина Михайловна Семёнова. Губернатор Игорь Руденя подчеркнул героический вклад Валентины Михайловны в Победу в Великой Отечественной войне.

«Вы внесли свой героический вклад в Победу, пройдя в составе действующей армии вплоть до Германии, спасая жизни раненых солдат и офицеров. Город воинской славы Тверь, Тверская область, вся Россия будет чтить неоценимый вклад – Ваш и Ваших товарищей – в свободу нашей Родины. Низкий Вам поклон за мирное небо над Россией!», – отметил Игорь Руденя в обращении к Валентине Михайловне.

Валентина Михайловна Семёнова по специальности фельдшер. Была призвана на фронт в 1941 году, ее боевое крещение состоялось в городе Великие Луки. В составе 52 действующей Армии Валентина Михайловна прошла Румынию, Польшу и Германию.

В послевоенные годы была заведующей отделом Гордезстанции в Калинине. В 80-90-е годы активно участвовала в деятельности Совета ветеранов Московского района города.

Валентина Михайловна – ветеран труда, награждена Орденом Отечественной войны 2 степени, медалями «За Победу над Германией», «За боевые заслуги», медалью Жукова.

Пресс-служба Правительства Тверской области