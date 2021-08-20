Игорь Руденя отмечен в рейтинге «Губернаторская повестка» в связи с решением о единовременной выплате педагогическим работникам

Игорь Руденя вошел в рейтинг «Губернаторская повестка» по итогам прошедшей недели в связи с принятым решением о единовременных региональных выплатах педагогам школ, колледжей и детских садов и сотрудникам этих образовательных организаций. Об этом сообщается на сайте фонда развития общественных связей «Петербургская политика».

Напомним, на Августовской педагогической конференции работников и руководителей образовательных учреждений Тверской области «Образование Верхневолжья: стратегия развития», которая прошла в Твери 25 августа, губернатор Игорь Руденя объявил о принятом решении совершить единовременные региональные выплаты педагогам школ, колледжей и детских садов по 10 тыс. рублей, другим сотрудникам этих образовательных организаций – по 5 тыс. рублей.

«Прежде всего, хочу поблагодарить вас за работу в непростой период 2020-2021 года. Несмотря на пандемию коронавируса вы воспитывали наших детей, проводили уроки, реализовывали программы дополнительного образования», – обратился к педагогам Игорь Руденя.

Губернатор назвал главные направления работы в рамках национальных проектов «Образование» и «Демография». Среди них – формирование комфортных условий в школах и детских садах, развитие дополнительного и профессионального образования, в том числе создание регионе системы закрепления организаций профобразования за действующими предприятиями, воспитание детей в духе патриотизма, гражданственности, уважения к человеку труда и старшему поколению.

Также глава региона вручил педагогам Верхневолжья государственные и региональные награды за добросовестный труд, достижения и заслуги в сфере образования.

Рейтинг «Губернаторская повестка» составляется еженедельно фондом развития общественных связей «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс». В исследовании отмечаются ключевые инициативы, решения, поручения и заявления глав субъектов РФ.