Жителям Тверской области предлагают рассказать о своих родных – героях обороны Ленинграда

В РФ продолжается Всероссийская акция «Медаль моей памяти». Жители страны делятся историями о своих близких, которые принимали участие в обороне Ленинграда. До 19 сентября жители Тверской области могут направить свои рассказы на e-mail medal@spbarchives.ru, сообщением в группу https://vk.com/mymemory_medal или через приложение https://vk.com/app7643740

Акция символично стартовала 27 января 2021 года. Именно в этот день в 1944 году была снята блокада северной столицы.

Цель проекта – увековечить память о подвиге жителей города в годы Великой Отечественной войны. Основной платформой акции стал портал https://medal.spbarchives.ru/

Помимо рассказов там публикуют оцифрованные документы про тех, кто был удостоен медали «За оборону Ленинграда», наградные списки и удостоверения, личные карточки и другая архивная информация. Уже собраны данные о 200 героях, защищавших Ленинград в годы блокады. Помимо этого публикуются видеоролики о жизни жителей блокадного города, событиях Великой Отечественной войны.

Пресс-служба Правительства Тверской области