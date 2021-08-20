В Торжок Тверской области прибыли участники уникальной исторической реконструкции конного похода Александра Невского

В Новоторжском Кремле Тверской области встретили участников исторической реконструкции – конного похода Александра Невского. Событие организовано впервые именно в год 800-летия святого благоверного великого князя Александра Невского. Его уникальность – в полной реконструкции военного похода знаменитого полководца. В современной России аналогов проекту «Александрова дорога» нет.

«История Верхневолжья неразрывно связана с именем святого благоверного князя Александра Невского. Он был родственником нашего святого князя Михаила Ярославича Тверского. Мы всегда говорим о важности преемственности: каждое новое поколение должно сохранить и приумножить то, что сделали для родного края предшественники. Жизнь и служение Александра Невского является для нас примером», – считает Губернатор Игорь Руденя.

25 конных дружинников в рамках масштабной реконструкции следуют по территориям Ярославской, Московской, Тверской, Новгородской и Псковской областей.

В каждом регионе проходит фестивальная программа, посвященная 800-летию святого благоверного князя Александра Невского: театрализованная встреча дружины князя и этнографические культурно-просветительские фестивали «800 лет славных побед».

Конный поход стартовал 21 августа от места рождения князя – города Переславля-Залесского Ярославской области.

29 августа участники реконструкции выйдут в сторону города Изборска Псковской области. По пути следования фестивали «800 лет славных побед» пройдут: 4 сентября – в национальном парке «Валдайский», 10 и 11 сентября – в Великом Новгороде.

Торжественное закрытие исторической реконструкции пройдёт в Изборске 12 сентября в День памяти Святого благоверного князя Александра Невского.

Пресс-служба Правительства Тверской области