В Тверской области проходят заключительные соревнования Чемпионата России по водно-моторному спорту

29 августа в Тверской области завершается первый этап Чемпионата России по водно-моторному спорту в аквабайке, гидрофлайте, мотосерфе и Всероссийские соревнования среди детей по акабайку. Состязания стартовали 27 августа и проводятся в акватории Верхней Волги вблизи event-отеля Конаково Ривер Клаб.

Тверская область много лет подряд принимает главные соревнования водно-моторного спорта. Правительство региона оказывает всестороннюю поддержку проведению мероприятия.

«Чемпионат России по аквабайку, в котором участвуют спортсмены с мировыми именами, привлекает большое количество зрителей. Наш регион, в котором находится огромное количество рек и озер и который имеет самую современную и комфортную дорожно-транспортную инфраструктуру, удобную для приезда спортсменов со всей страны, имеет полное право претендовать на статус одного из самых современных центров развития водно-моторного спорта», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Сегодня проходят соревнования в спортивных дисциплинах мотосёрф и гидрофлайт, фристайле среди мужчин и женщин.

Вечером, в 19.15, начнётся церемония награждения победителей. В общем сложности, на соревнованиях будет разыграно 30 комплектов медалей и кубков.

Официальные соревнования по гидрофлайту и мотосерфу в России проводятся второй год. В прошлом году Россия стала первой в мире среди 58 стран-членов Международного водно-моторного союза, кто провел официальный национальный Чемпионат в гидрофлайте.

Соревнования проходят с учетом всех требований Роспотребнадзора и Министерства спорта РФ в условиях текущей эпидемиологической обстановки.

Пресс-служба Правительства Тверской области