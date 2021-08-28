В 2022 году будет открыта новая поликлиника Старицкой ЦРБ

28 августа Губернатор Игорь Руденя в Старицком районе вместе с заместителем Председателя Правительства России Татьяной Голиковой и советником Президента России Владимиром Васильевым осмотрели Старицкую детскую школу искусств, а также объект незавершенного строительства – поликлинику Старицкой ЦРБ.

В школе искусств гостям показали учебные классы, кабинеты для преподавателей, актовый зал.

В рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году школе выделены средства на модернизацию учреждения. Проект предполагает проведение демонтажных, строительных, электромонтажных работ, ремонт водопровода, канализации и пожарной сигнализации.

Ранее в школе искусств при поддержке Правительства Тверской области был проведен капитальный ремонт системы отопления и кровли, установлены ограждения территории, проведен ремонт фасада здания, а также заменены оконные блоки.

Недостроенная поликлиника Старицкой ЦРБ находится на улице Коммунистической. На объекте выполнены работы по возведению стен и междуэтажных перекрытий, установлена стропильная кровля, а также оконные блоки. На данный момент подготовлен проект реконструкции поликлиники с учетом действующих норм в области строительства, энергоэффективности и безопасности.

«Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным полтора года назад была объявлена инициатива по реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения. Из-за пандемии ее пришлось немного отложить, но с 1 января 2021 года она стартовала. В данной программе участвует и Тверская область. Сейчас Губернатором Игорем Руденей принято решение о подготовке к продолжению строительства поликлиники. Мы договорились, что совместно в следующем году ее запустим», – рассказала Татьяна Голикова.

«Хотел бы поблагодарить Президента России Владимира Владимировича Путина и Татьяну Алексеевну Голикову, как куратора здравоохранения в Правительстве РФ, за реализацию программы модернизации первичного звена. У нас по этой программе проводится большая работа на территории всей Тверской области. Поликлиника, которую мы осмотрели, должна быть запущена в следующем году. Правительство России выделяет нам дополнительные средства, а за счет бюджета региона планируется выполнить необходимые работы по ремонту и приобретению оборудования», – отметил Игорь Руденя.

Пресс-служба Правительства Тверской области