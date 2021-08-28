В Вышнем Волочке начала работу модельная библиотека

28 августа в Тверской области на базе Центра детского и семейного чтения Вышневолоцкой центральной библиотеки открылась еще одна модельная библиотека. С вопросом о модернизации городской детской библиотеки к Губернатору Игорю Рудене в ходе личного приёма граждан в январе 2021 года обращалась педагог Вышневолоцкого лицея №15 Наталья Орлова.

«Нам выделяются федеральные средства на создание модельной муниципальной библиотеки, – сообщил тогда Игорь Руденя. – При активном участии коллектива готовы реализовать эту задачу вместе с вами. Вышний Волочек – важный для Тверской области город, который имеет большую историю, экономические перспективы, поэтому всё, что там делается, должно быть на высоком уровне».

Модельная библиотека на базе Центра детского и семейного чтения в Вышнем Волочке создана в рамках национального проекта «Культура». Учреждение отремонтировали, оснастили техническим оборудованием для обеспечения высокоскоростного Интернета, книжные фонды библиотеки пополнили новыми изданиями.

Новое пространство библиотеки рассчитано на людей разного возраста. Так, для людей старшего поколения установлены диван и раскладные столы для работы за ноутбуком. В интеллект-зале создано комфортное пространство с экраном, акустической системой и проектором. Здесь будут проходить уроки и заседания клубов по интересам, конференции, лекции и классные часы.

Сегодня для первых посетителей состоялась экскурсия по библиотеке. Также открылась выставка живописи Михаила Кугача, организованы поэтический перфоманс от литературного объединения «Свирель», игры и квесты.

Модельные библиотеки – учреждения нового формата, обеспеченные ресурсами для качественного библиотечно-информационного обслуживания населения. Они предоставляют жителям неограниченный доступ к данным.

Первая в Тверской области модельная библиотека открылась в августе в Лихославле. Мультикультурный развивающий социально-ориентированный центр для детей и родителей создан в Лихославльской библиотеке имени Владимира Соколова.

Пресс-служба Правительства Тверской области