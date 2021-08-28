Игорь Руденя в Старице напутствовал первоклассников перед началом нового учебного года

28 августа отмечается один из главных православных праздников – Успение Пресвятой Богородицы. Традиционно в этот день в Старицком Свято-Успенском монастыре Тверской области проходит праздник для первоклассников. В этом году будущих школьников напутствовали заместитель Председателя Правительства России Татьяна Голикова, Губернатор Игорь Руденя, советник Президента России Владимир Васильев, председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев, председатель Совета Фонда возрождения Старицкого Свято-Успенского монастыря Виктор Христенко, глава Старицкого района Сергей Журавлев, прихожане и жители муниципалитета.

Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий провёл божественную литургию, после чего прошёл крестный ход вокруг обители.

«Для вас, дорогие первоклассники, это очень знаковый день. Сегодня начинается ваша новая жизнь. Это новый этап, который вам помогут пройти ваши учителя. Возможно, кто-то из вас станет ученым и инженером, совершит великие открытия, очень вам этого желаем», – сказала Татьяна Голикова.

«Вы пока маленькие, но повзрослев, вы поймете, что вам повезло родиться в центре исторической Руси – городе Старица. Вы, как и ваши родители, бабушки и дедушки, всегда должны помнить, что Старица – это ваш родной и любимый город. Я хочу пожелать вам успехов, здоровья и радости», – обратился к будущим первоклассникам Игорь Руденя.

В этом году на празднике присутствовали 192 первоклассника из школ Старицкого района. Для них, а также для почетных гостей воспитанники Центра духовного развития детей и молодежи «Образ» при Старицкой обители представили концертную программу.

«Сегодня здесь очень много семей, которые вырастили замечательных детей, тех, кто созидает и дарит любовь. Очень важно, чтобы в обществе было больше нравственности, справедливости, желания трудиться для построения лучшего будущего для своих детей. Я желаю всем семьям счастья, и я уверен, что впереди Старицу и Россию ждут хорошие времена», – отметил Владимир Васильев.

«Я желаю, чтобы вы с нетерпением хотели идти в школу, чтобы там вам было интересно не только друг с другом, во время перемен, но и на уроках. Чтобы вы познавали новое и, прибегая домой, рассказывали об этом своим родителям. Желаю вам искренности, непосредственности, непоседливости, а также, чтобы вам всегда в жизни было интересно, и этот интерес в вас никогда не угасал», – отметил Виктор Христенко.

Старицкий Свято-Успенский монастырь, основанный в XII веке, является одним из древнейших монастырей Тверской области. С юных лет здесь воспитывался первый Патриарх Московский и Всея Руси Иов, принял постриг и был рукоположен в священники, а впоследствии стал настоятелем обители.

Фонд возрождения Старицкого Свято-Успенского монастыря занимается реставрацией святыни с 2001 года. За прошедшие годы на средства Фонда был реализован огромный объем работ по восстановлению историко-архитектурного облика обители.

Пресс-служба Правительства Тверской области