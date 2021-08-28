Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 28 августа 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 200 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 52 940 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 444 человека. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 365 249 человек, за последние сутки – 1540 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 976 706, в том числе за последние сутки их проведено 3474.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 60 079 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

1 532 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 20 432

Конаковский район 4579

Ржев 3291

Вышневолоцкий городской округ 2729

Калининский район 2630

Кимры 2162

Торжок 2024

Кашинский городской округ 1586

Калязинский район 1319

Бежецкий район 1292

Старицкий район 1283

Бологовский район 1275

Осташковский городской округ 1265

Лихославльский район 1106

Нелидовский городской округ 1108

Максатихинский район 866

Торопецкий район 853

Западнодвинский муниципальный округ 824

Весьегонский муниципальный округ 817

Оленинский муниципальный округ 700

Торжокский район 644

Рамешковский район 617

Кувшиновский район 617

Андреапольский муниципальный округ 585

Зубцовский район 542

Спировский район 499

Ржевский район 480

Селижаровский муниципальный округ 444

Кимрский район 423

Сонковский район 409

ЗАТО Озёрный 376

Кесовогорский район 359

Краснохолмский муниципальный округ 310

Бельский район 292

Фировский район 291

Сандовский муниципальный округ 260

Пеновский муниципальный округ 216

Лесной муниципальный округ 204

Молоковский район 178

Жарковский район 159

Удомельский городской округ 33

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области