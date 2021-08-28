Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 28 августа 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 200 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 52 940 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 444 человека. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 365 249 человек, за последние сутки – 1540 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 976 706, в том числе за последние сутки их проведено 3474.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 60 079 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
1 532 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 20 432
Конаковский район 4579
Ржев 3291
Вышневолоцкий городской округ 2729
Калининский район 2630
Кимры 2162
Торжок 2024
Кашинский городской округ 1586
Калязинский район 1319
Бежецкий район 1292
Старицкий район 1283
Бологовский район 1275
Осташковский городской округ 1265
Лихославльский район 1106
Нелидовский городской округ 1108
Максатихинский район 866
Торопецкий район 853
Западнодвинский муниципальный округ 824
Весьегонский муниципальный округ 817
Оленинский муниципальный округ 700
Торжокский район 644
Рамешковский район 617
Кувшиновский район 617
Андреапольский муниципальный округ 585
Зубцовский район 542
Спировский район 499
Ржевский район 480
Селижаровский муниципальный округ 444
Кимрский район 423
Сонковский район 409
ЗАТО Озёрный 376
Кесовогорский район 359
Краснохолмский муниципальный округ 310
Бельский район 292
Фировский район 291
Сандовский муниципальный округ 260
Пеновский муниципальный округ 216
Лесной муниципальный округ 204
Молоковский район 178
Жарковский район 159
Удомельский городской округ 33
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области