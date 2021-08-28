Игорь Руденя: главное достояние Удомельского городского округа –талантливые, образованные и инициативные жители

28 августа отмечается День Удомельского городского округа. По случаю праздничной даты к руководству и жителям муниципального образования обратился Губернатор Игорь Руденя.

Глава региона подчеркнул: удомельская земля славится богатой историей. На протяжении многих веков край служил источником вдохновения для выдающихся людей, чьи творчество и достижения стали частью общероссийского и мирового наследия. Среди них живописцы Алексей Венецианов, Григорий Сорока, Исаак Левитан, Витольд Бялыницкий-Бируля, писатели Антон Чехов и Леонид Иванов, ученые Дмитрий Менделеев и Александр Попов.

«В начале 70-х годов XX века благодаря строительству Калининской атомной электростанции в развитии удомельского края была открыта новая страница. Спасибо всем, чьим самоотверженным трудом был создан значительный экономический и культурный потенциал городского округа. И сегодня главное достояние удомельской земли – это талантливые, образованные и инициативные люди. В муниципалитете реализуются передовые проекты в сферах информационных технологий, образования, формирования комфортной городской среды», - отметил Игорь Руденя.

Впервые слово «Удомля» как название местности было упомянуто в летописях Великого Новгорода в 1478 году. В 1869 году возник посёлок при станции Троица Виндаво-Рыбинской железной дороги, которая в 1904 году получила название «Удомля». В 1929 году пристанционный посёлок получил статус районного центра. После строительства Калининской АЭС он стал городом областного подчинения.

Пресс-служба Правительства Тверской области