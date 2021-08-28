Калининский район отмечает 92-летие со дня основания

28 августа Калининский район Тверской области отмечает 92-летие со дня основания. Губернатор Игорь Руденя поблагодарил руководство и жителей территории за добросовестный труд и любовь к родному краю.

«Муниципалитет обладает большим потенциалом развития промышленности, сельского хозяйства, туризма. В районе реализуются крупные инвестиционные проекты, вводятся в строй новые социальные и жилые объекты, модернизируется дорожная и транспортная инфраструктура», - подчеркнул Игорь Руденя.

Калининский район образован в 1929 году. В годы Великой Отечественной войны муниципалитет был местом ожесточенных боев. Линия обороны, образованная соединениями Калининского фронта, проходила по берегам Волги и Тьмы. Три четверти площади района находилось в оккупации. От фашистско-немецких захватчиков он был полностью освобождён 30 декабря 1941 года. За мужество и отвагу, проявленные в борьбе с врагом, 16 уроженцев Калининского района были удостоены звания Героя Советского Союза.

Пресс-служба Правительства Тверской области