Игорь Руденя выразил благодарность жителям Нелидовского городского округа, внесшим вклад в его историю

28 августа - День Нелидовского городского округа. Традиционно праздник приурочен ко Дню шахтёра, который будет отмечаться завтра. В обращении к руководству и жителям муниципалитета Губернатор Игорь Руденя выразил благодарность всем, кто внёс свой вклад в историю края, сформировал его уникальный облик, во многом связанный с горнодобывающей промышленностью.

«Бережное отношение жителей к наследию родной земли, забота о ее благополучии заслуживают большого уважения и являются основой решения актуальных вопросов развития территории, в числе которых модернизация экономики и создание новых рабочих мест, газификация городского округа, формирование современной социальной, дорожной и коммунальной инфраструктуры, сохранение экологического благополучия и развитие комфортной среды для жизни», - отметил Игорь Руденя.

Особые слова признательности в канун Дня шахтера глава региона адресовал ветеранам этой профессии. Сегодня, по словам Губернатора, созданные шахтерами традиции добросовестного труда достойно продолжают коллективы предприятий и учреждений нелидовского края.

До 1917 года территория Нелидовского округа входила в состав Бельского уезда Смоленской губернии. В 1944 году район был передан Великолукской, в 1957 году – Калининской области.

В годы Великой Отечественной войны территория была оккупирована немецко-фашистскими захватчиками. Полностью освобождена от оккупантов в марте 1943 года. В нелидовском крае погибли более 8500 советских воинов. Здесь находится около 30 воинских захоронений.

Послевоенное восстановление Нелидово связано со строительством шахт по добыче бурого угля, развитием промышленных предприятий города и возрождением колхозов. Всего на нелидовских шахтах с 1948 по 1996 год было добыто более 21 млн тонн угля.

Пресс-служба Правительства Тверской области