Губернатор Игорь Руденя: Вышневолоцкий городской округ активно участвует в реализации нацпроектов и региональных программ

28 августа – день Вышневолоцкого городского округа. В обращении к жителям и руководству муниципалитета Губернатор Игорь Руденя отметил, что сегодня муниципальное образование является одним из самых активных участников реализации национальных проектов и региональных программ по модернизации социальной, дорожной и коммунальной инфраструктуры. Всё это во многом благодаря инициативе и искренней любви жителей к родному краю.

«Жители края самоотверженно сражались на фронте, трудились в тылу. В годы Великой Отечественной войны 23 из них было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. Сколько бы лет ни прошло, их подвиг всегда будет нравственным ориентиром для нынешнего и грядущих поколений граждан России. Сегодня уникальное наследие, ратные и трудовые традиции, а также значительный промышленный и аграрный потенциал служат надежной опорой для развития вышневолоцкой земли», - подчеркнул Губернатор.

В Древней Руси территория района входила в Новгородские земли. В XVIII столетии реки Тверца, Цна, Мста стали частью первой в России искусственной Вышневолоцкой водной системы, созданной на Великом водоразделе по приказу Петра I и соединившей Балтийское море с Волгой. В 1719 году выдающийся гидротехник М.И. Сердюков предложил проект коренного переустройства существовавшей водной системы. Эта магистраль не теряла своего значения до середины XIX века, когда была построена Николаевская (Октябрьская) железная дорога.

С 1935 года Вышневолоцкий район вошел в состав новообразованной Калининской области. Сегодня это один из крупных районов Верхневолжья, по его территории проходят две федеральные автомагистрали М-10 и М-11.

Пресс-служба Правительства Тверской области