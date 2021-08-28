Игорь Руденя дал ряд поручений по модернизации средней школы №1 Зубцова

27 августа во время поездки в Зубцовский район Губернатор Игорь Руденя, советник Президента России Владимир Васильев и Председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев посетили городскую среднюю школу №1. Гости осмотрели учебные классы, спортивный и актовый залы, столовую, школьный музей, а также кабинеты, где располагаются Центр цифрового и гуманитарного развития «Точка роста».

Игорь Руденя обратил внимание на оформление учебного пространства портретами выдающихся ученых и поручил Министерству образования Тверской области масштабировать идею на все школы Верхневолжья.

«Видно очень заботливое отношение директора и учителей, родителей и учеников, свою школу они оберегают. Наша задача - модернизация учреждения, формирование современной системы обучения. В понедельник Министерство образования должно поставить сюда новое оборудование. Учебный год школа начнет в обновленном, современном формате», – отметил Игорь Руденя по итогам осмотра.

Глава региона поручил также провести капитальный ремонт спортивного зала, заменить систему отопления и ограждение школьной территории, провести ремонт кровли и создать спортивную площадку. Эти работы будут проведены в следующем году.

«Эта школа очень интересная, потому что ты заходишь внутрь – и все цепляет. Это одна из школ, где педагогами сохраняется и передается любовь к работе и к своим ученикам», – сказал Владимир Васильев.

В прошлом году в школе №1 были созданы места дополнительного образования в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Было закуплено оборудование по физкультурно-спортивному и естественно-научному направлениям.

В 2019 году в учреждении отремонтировали малый спортивный зал, выполнили работы по утеплению крыши и фасада здания, заменили оконные блоки и покрытие пола, отремонтировали раздевалки и санузлы.

«За последние пять лет очень заметны изменения к лучшему. Мы видим, что нас поддерживают. Создаются новые образовательные программы. Мы, например, участвуем в программе «Успех каждого ребенка», программе по созданию «Точек роста». Это очень важно для детей, которые живут в малых городах. Они становятся конкурентоспособными, поступают в вузы Москвы, Санкт-Петербурга, а главное, вырастают хорошими людьми. Очень важно, чтобы была такая поддержка», – рассказала директор школы Елена Силаева.

На данный момент в учреждении обучается более 790 человек, в том числе свыше 320 – ученики начальной школы.

В Тверской области продолжается подготовка к началу нового учебного года. Особое внимание уделяется завершению капитальных ремонтных работ, обеспечению комплексной безопасности образовательных учреждений, готовности школьного автотранспорта.

Пресс-служба Правительства Тверской области