Закон о запрете ввоза мусора в Тверскую область принят Законодательным собранием региона

Депутаты Законодательного Собрания Тверской области приняли инициированный губернатором Игорем Руденей законопроект, запрещающий ввоз строительных и других отходов на территорию региона.

Документом де-юре устанавливается фактически действующий запрет на ввоз в Тверскую область отходов производства, в том числе строительного мусора, для утилизации и хранения. В соответствии с новым законом транспорт, который перевозит строительный мусор на территории региона, должен быть оборудован системой ГЛОНАСС. А все контракты на строительство должны сопровождаться договорами на вывоз и утилизацию строительных отходов.

«Все стройки должны быть под контролем, а мусор - свозиться в строго установленное место на лицензированном транспорте, а не в хаотичном режиме», – подчеркнул Игорь Руденя.

Контролировать соблюдение установленных правил поможет информационная система «Кадастр отходов», куда участники рынка будут обязаны вносить данные о своей деятельности, начиная с образования отходов до транспортировки их на объекты, включенные в территориальную схему ТКО, и фиксации приема.

Также депутат областного парламента поддержали законодательную инициативу губернатора, в рамках которой максимальный штраф за нарушение вышеперечисленных требований установлен в размере 1 млн рублей.