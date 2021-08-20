Распоряжением Губернатора Игоря Рудени Министром транспорта Тверской области назначен Сергей Верхоглядов, который ранее был заместителем руководителя ведомства.

Сергей Верхоглядов окончил Московский институт права по специальности «Юриспруденция». Работал в органах внутренних дел и на предприятиях различного профиля.

С 2012 по 2017 годы являлся начальником управлений административно-транспортного контроля, пассажирского автомобильного и наземного электрического транспорта Министерства транспорта Московской области. Затем руководил проектным офисом по организации автобусных перевозок АО «Центральная пригородная пассажирская компания».

В 2019 году назначен заместителем Министра транспорта Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области