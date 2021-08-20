Губернатор Игорь Руденя в Зубцовском районе принял участие в зарыблении реки Волги

27 августа порядка 10 тысяч молоди стерляди выпущено в акваторию реки Волги в Зубцовском районе в рамках зарыбления водоемов Верхневолжья. В мероприятии приняли участие Губернатор Игорь Руденя, советник Президента России Владимир Васильев, руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков, Председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев, школьники и местные жители.

«Мы ежегодно выпускаем миллионы мальков и молоди рыб для зарыбления Волжского бассейна. Важно усиливать рыбоохрану на территории Тверской области, потому что это дает хорошие результаты в увеличении количества рыбы в наших водоемах», – сказал Игорь Руденя при общении с журналистами.

«Очень важно, что сегодня реки заполняются ценными породами рыб и дети принимают в этом участие. Они в будущем будут бережно относиться к водным ресурсам», – отметил советник Президента России Владимир Васильев.

Ежегодно зарыбление осуществляется на девяти водных объектах Тверской области, относящихся к бассейну Волги – Верхневолжском, Вазузском, Вышневолоцком, Иваньковском, Рыбинском и Угличском водохранилищах, а также озёрах Селигер, Удомля. Системная работа по восстановлению в бассейне Волги популяций ценных видов рыб проводится Правительством Тверской области совместно с Федеральным агентством по рыболовству.

«Ежегодно мы выпускаем порядка 80 тонн рыбы. За счет таких выпусков через лет пять мы сможем говорить о том, чтобы возобновить любительский промысел стерляди. Для всех жителей Тверской области это будет очень хорошим результатом», – прокомментировал мероприятие Илья Шестаков.

В 2021 году в водоёмы области уже выпущено 3,3 млн экземпляров молоди и личинок различных видов рыб. Общий объём зарыбления в Верхневолжье в текущем году составит более 6 млн штук. По этому показателю Тверская область занимает лидерские позиции в Центральном федеральном округе, как и в предыдущие годы. В период с 2016 по 2020 годы в естественную среду обитания выпущено более 23 млн экземпляров молоди различных видов рыб.

Пресс-служба Правительства Тверской области