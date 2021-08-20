Столетний юбилей отмечает участница Великой Отечественной войны, жительница Рамешковского района Анна Арсеньевна Белова

27 августа столетний юбилей отмечает жительница деревни Лощино Рамешковского района, участница Великой Отечественной войны Анна Арсеньевна Белова. Губернатор Игорь Руденя отметил: Анна Арсеньевна, как и многие люди ее поколения – ориентир для всех, кто своим трудом строит благополучное будущее Родины.

«У Вашей трудовой биографии прочная военная закалка, ставшая Вашей опорой в многолетнем труде во благо Отечества. В огненные сороковые годы Вы отдавали все силы ради победы над врагом, ответственно и добросовестно исполняя свой долг. В мирное время Вы развивали сельское хозяйство и без малого 50 лет приумножали богатства нашей страны», – отметил Игорь Руденя в обращении к Анне Арсеньевне.

Анна Арсеньевна Белова в 1943 году была призвана в ряды Вооруженных сил, служила по военно-учетной специальности хлебопеком на армейской полевой пекарне. Демобилизована в 1945 году. После войны Анна Арсеньевна трудилась в колхозе.

Ветеран награждена орденом «Отечественной войны» II степени, медалью Жукова.

Пресс-служба Правительства Тверской области