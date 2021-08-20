В Тверской области модернизируют Зубцовский рыбоводный завод

27 августа Губернатор Игорь Руденя посетил Зубцовский рыбоводный завод по разведению частиковых рыб. Вместе с главой региона с работой предприятия ознакомились советник Президента России Владимир Васильев, руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков, Председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев.

Гости осмотрели инкубационный цех, цех по выращиванию и прилегающую территорию завода.

Зубцовский рыбоводный завод Центрального филиала ФГБУ «Главрыбвод» действует с 1990 года. Производственная мощность предприятия составляет более 2,9 млн личинок щуки, судака, молоди карповых.

«Принято совместное решение разработать проект по передаче этого завода Тверской области. Правительство Тверской области во взаимодействии с Росрыболовством подготовит инвестпроект по модернизации предприятия, увеличению объёмов воспроизводства рыбы и, соответственно, зарыблению рек и озёр, которые находятся на нашей большой территории», - сообщил Игорь Руденя по итогам осмотра завода.

В 2021 году завод выпустил порядка 1 млн личинок щуки в Иваньковское водохранилище и 1,5 млн личинок судака в озеро Селигер.

«Мы работаем для того, чтобы у наших внуков была рыба. Наш коллектив начинает выращивать рыбу с икры, когда она маленькая мы ее практически няньчим. Например, для щуки нужно 10 дней при 12 градусах тепла, чтобы она выклюнулась. Потом мы переносим ее в бассейн, где она еще неделю растет, а как только начинает сама питаться и вставать на плав, мы ее выпускаем в водоем», – рассказал директор Зубцовского рыбоводного завода Иван Карелин.

Перед посещением рыбоводного завода Игорь Руденя пообщался с жителями деревни Щеколдино Вазузского сельского поселения, которые попросили главу региона оказать содействие в проведении ремонта дороги Зубцов – Вязьма – Щеколдино. Губернатор дал поручение провести первоочередные работы уже в этом году. Кроме того, в данном населенном пункте по просьбе жителей будет установлена новая детская площадка.

Пресс-служба Правительства Тверской области