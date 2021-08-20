Губернатор Игорь Руденя на Областном родительском собрании рассказал о главных проектах в образовании Верхневолжья

27 августа на площадке тверского «Кванториума» в преддверии нового учебного года прошло Областное родительское собрание – Форум родительской общественности. Губернатор Игорь Руденя обсудил с представителями родительских комитетов из районов региона вопросы образования, воспитания и безопасности детей, поддержки семей. С участниками собрания также пообщались советник Президента РФ Владимир Васильев, руководитель регионального центра добровольчества «МыВместе» Юлия Саранова.

«В преддверии 1 сентября хочу пожелать всем самого главного – чтобы дети были здоровыми, слушались родителей и преподавателей, были успешными, трудолюбивыми, радовали своими достижениями. В этом году мы начинаем учебный год в очном формате. Основания действовать так нам дает успешная динамика вакцинации», – обратился к участникам Игорь Руденя.

Игорь Руденя обозначил приоритеты и перспективы в развитии образовании Верхневолжья. Это модернизация инфраструктуры, создание условий для качественного обучения во всех школах.

С 2018 года в Тверской области ремонтные работы выполнены в 455 школах и детских садах. В 2022 году комплексный ремонт школ будет продолжен, в том числе при федеральной поддержке.

С 2016 года в регионе введено в эксплуатацию 11 детских садов. В текущем году планируется завершить строительство еще шести.

Игорь Руденя рассказал о планах создания 300 центров естественнонаучного, технического и гуманитарного образования «Точка роста», дальнейшем развитии в регионе детского технопарка «Кванториум», открытии пяти центров цифрового образования детей «IT-куб» и Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи.

«Президент на съезде партии «Единая России» подчеркнул главную задачу – не искусственно увеличивать показатели, а добиваться реального улучшения жизни граждан. Так, наши дети, независимо от того, где они живут, должны быть одинаково обеспечены возможностями для получения знаний», – отметил Владимир Васильев.

По инициативе Президента Владимира Путина в стране реализуется комплексная система поддержки семей с детьми. Сейчас в Тверской области действует более 50 таких мер. Одна из них – предоставление бесплатной формы для школьников с 1 по 5 классы из многодетных семей. В этом году порядок выдачи доработан с учетом пожеланий родителей.

По инициативе Губернатора работникам образования будет предоставлена единовременная региональная выплата в преддверии нового учебного года. По 10 тыс. рублей предусмотрено педагогам школ, детских садов, колледжей, спортшкол, учреждений дополнительного образования, по 5 тыс. рублей – другим сотрудникам этих образовательных организаций. При этом расходы по уплате налогов с единовременной выплаты возьмет на себя регион.

На родительском собрании обсуждалась и тема развития в школах волонтерского движения.

«Вижу, что здесь присутствуют родители наших ребят-волонтеров. Очень признательна, что вы воспитали детей, которые искренне помогают тем, кому необходима поддержка. Мы активно сотрудничаем со школами, внедряем в наши проекты педагогические форматы. В том числе проводим уроки, посвященные благотворительности. Главная задача – чтобы для ребят с самого раннего возраста быть неравнодушными стало нормой», – сказала Юлия Саранова.

Кроме того, речь шла о доступности дополнительного образования, обеспечении комплексной безопасности учреждений образования.

«Для нашей школы, которая расположена рядом с дорогой, актуальны вопросы безопасности детей. Возле учреждения есть переход и знаки, работает мигающий светофор. Проводятся мероприятия по безопасности дорожного движения – открытые уроки, круглые столы. Очень важно, что сегодня рассматриваем на собрании и эту тему», – отметила педагог Лесной СОШ Елена Поспелова.

Пресс-служба Правительства Тверской области