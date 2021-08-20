Александр Иванников: Итоги регистрации кандидатов говорят о высоком уровне конкуренции на выборах-2021

В Общественной палате Тверской области состоялось обсуждение доклада Фонда исследования проблем демократии по итогам этапа регистрации на выборах 2021 года в России. В дискуссии принял участие член Общественной палаты Тверской области Александр Иванников. По его мнению, зафиксированное в этом году снижение отказов в регистрации кандидатов усиливает политическую конкуренцию.

«В докладе Фонда исследования проблем демократии проанализирована динамика сокращения отказов в регистрации кандидатов на выборы в целом по стране. Аналогичная тенденция прослеживается и в Тверской области. По информации избирательной комиссии региона, отказов в регистрации было немного – всего 1,6%. Причем такие решения, в основном связаны с тем, что кандидаты не представили в избирком необходимые документы. Считаю, что уровень конкуренции на предстоящий выборах несколько выше, чем в избирательных кампаниях предыдущего политического цикла. А это, на мой взгляд, один из главных критерием легитимности электорального процесса», – отметил Александр Иванников, комментируя выводы Фонда исследования проблем демократии.

Из доклада Фонда следует, что число отказов при регистрации кандидатов на выборах в Госдуму в 2021 году значительно снизилось по сравнению с думскими выборами 2016 года, то же самое наблюдается на региональных выборах. На выборах в Госдуму нового созыва зарегистрировано значительно больше кандидатов, чем пять лет назад, как по партийным спискам, так и по одномандатным округам. При этом число отказов снизилось, что привело к усилению конкуренции в ходе всей кампании. Так, например, по партийным спискам на выборах в Госдуму в 2016 году было зарегистрировано 80,5% кандидатов, а в 2021 году – уже 93,6%. К таким же выводам о снижении числа отказов в регистрации партийных списков на выборах в законодательные органы власти субъектов РФ эксперты Фонда пришли, изучив данные, полученные в 39 регионах страны. В 2016 году таких отказов было 92, а в 2021-м – 43.

Напомним, в сентябре 2021 года в Тверской области состоятся выборы депутатов Государственной Думы VIII созыва, депутатов регионального Законодательного Собрания и губернатора. Голосование будет трехдневным – с 17 по 19 сентября.