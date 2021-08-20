Нана Антонова: Низкий уровень отказов в регистрации связан с ростом дисциплины участников избирательного процесса

Доцент кафедры конституционного права юридического факультета Тверского государственного университета Нана Антонова приняла участие в дискуссии, которую инициировала Общественная палата Тверской области в связи с докладом Фонда исследования проблем демократии об итогах этапа регистрации на выборах 2021 года в России.

«Представленный доклад фиксирует очень важную тенденцию: способность и готовность различных политических сил к цивилизованному ведению избирательных кампаний. Низкий уровень отказов в регистрации, на мой взгляд, связан не с какими-то послаблениями со стороны избирательных комиссий, а с более высоким уровнем дисциплины самих кандидатов и политических партий в рамках избирательного законодательства. Это привело к тому, что в целом по России и в Тверской области на выборах будет представлена более широкая палитра кандидатов и их программ. Конкуренция растет, и это очень хорошо для развития гражданского общества», - отметила Нана Антонова.

Из доклада Фонда исследования проблем демократии следует, что число отказов при регистрации кандидатов на выборах в Госдуму в 2021 году значительно снизилось по сравнению с думскими выборами 2016 года, то же самое наблюдается на региональных выборах. На выборах в Госдуму нового созыва зарегистрировано значительно больше кандидатов, чем пять лет назад, как по партийным спискам, так и по одномандатным округам. При этом число отказов снизилось, что привело к усилению конкуренции в ходе всей кампании. Так, например, по партийным спискам на выборах в Госдуму в 2016 году было зарегистрировано 80,5% кандидатов, а в 2021 году – уже 93,6%. К таким же выводам о снижении числа отказов в регистрации партийных списков на выборах в законодательные органы власти субъектов РФ эксперты Фонда пришли, изучив данные, полученные в 39 регионах страны. В 2016 году таких отказов было 92, а в 2021-м – 43.

Напомним, в сентябре 2021 года в Тверской области состоятся выборы депутатов Государственной Думы VIII созыва, депутатов регионального Законодательного Собрания и губернатора. Голосование будет трехдневным – с 17 по 19 сентября.