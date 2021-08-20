Николай Баженов: «Рост конкуренции должен повысить внимание общества к электоральному процессу»

Сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Тверской области, проректор по лечебной работе Тверского государственного медицинского университета Николай Баженов принял участие в обсуждении доклада Фонда исследования проблем демократии об итогах этапа регистрации на выборах 2021 года в России. Дискуссия состоялась по инициативе Общественной палаты Тверской области.

«В Тверской области в этом году отмечается невысокая доля отказов в регистрации кандидатов и партийных списков на предстоящие осенью выборы, что, соответственно, приводит к увеличению конкуренции. Это хороший результат, потому то он должен повысить внимание общества к электоральному процессу и привести к росту гражданской активности. А ведь именно на мобилизацию общественного ресурса нацелены кандидаты и партии в большинстве своих программных документов и заявлений. Доклад, подготовленный Фондом исследования проблем демократии, подводит к этой мысли и вселяет надежду, что и после завершения избирательной кампании, в обществе сохранится инициативное мышление и деятельное участие в практической реализации задекларированных партиями планов и проектов», – отметил Николай Баженов.

Из доклада Фонда исследования проблем демократии следует, что число отказов при регистрации кандидатов на выборах в Госдуму в 2021 году значительно снизилось по сравнению с думскими выборами 2016 года, то же самое наблюдается на региональных выборах. На выборах в Госдуму нового созыва зарегистрировано значительно больше кандидатов, чем пять лет назад, как по партийным спискам, так и по одномандатным округам. При этом число отказов снизилось, что привело к усилению конкуренции в ходе всей кампании. Так, например, по партийным спискам на выборах в Госдуму в 2016 году было зарегистрировано 80,5% кандидатов, а в 2021 году – уже 93,6%. К таким же выводам о снижении числа отказов в регистрации партийных списков на выборах в законодательные органы власти субъектов РФ эксперты Фонда пришли, изучив данные, полученные в 39 регионах страны. В 2016 году таких отказов было 92, а в 2021-м – 43.

Напомним, в сентябре 2021 года в Тверской области состоятся выборы депутатов Государственной Думы VIII созыва, депутатов регионального Законодательного Собрания и губернатора. Голосование будет трехдневным – с 17 по 19 сентября.